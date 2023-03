Mipel, la moda guarda con interesse a pelle e accessori: date e modalità del salone

Il Mipel

Le strategie di rilancio della pelletteria italiana annunciate nel corso degli Stati Generali che ha visto il coinvolgimento di Istituzioni italiane, key player del settore pelletteria e partner d’eccellenza come The European House – Ambrosetti insieme a Lineapelle e Unic - Concerie Italiane e Assopellettieri si concretizzeranno nel corso dell'edizione 123 di Mipel. La fiera si svolgerà dal 19 al 22 febbraio 2023 al polo fieristico di Rho, in parziale sovrapposizione con Lineapelle, e offrirà importanti opportunità agli operatori per scoprire novità e tendenze di tutto il sistema moda. In programma per il prossimo appuntamento dell’evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, la vetrina delle nuove collezioni autunno/inverno 2023-24 e l’ampio spazio dedicato al Made in Italy, molto apprezzato anche dai buyer internazionali, ma non mancheranno anche proposte interessanti dall’estero capaci di offrire punti di vista differenti. Dopo il favore incontrato dalla start-up Mirta, è confermata la partnership con lo showroom digitale anche per la prossima edizione: si occuperà di connettere brand italiani con curator internazionali e allestirà, come nelle ultime due edizioni, un’area espositiva ad alto contenuto tecnologico dedicata ad una selezione di brand presenti sul portale, volta a creare un’esperienza a 360 gradi capace di unire il fisico al...