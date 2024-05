Mps, l'utile del trimestre sale del 41% a 333 milioni (2)

Al 31 marzo 2024 il gruppo Mps ha realizzato ricavi complessivi per 1,013 miliardi di euro, in aumento del 15,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente grazie soprattutto alla crescita del margine di intermediazione primario, in aumento sia sulla componente del margine di interesse (+16,4%) sia sulle commissioni nette (+10,1%). Il margine di interesse al 31 marzo è di 587 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023 (+16,4%) prevalentemente per il maggior contributo dei rapporti con banche centrali, dei derivati di copertura e del portafoglio titoli: in particolare la posizione netta verso la Bce è passata da un saldo passivo pari a 5,9 miliardi di euro al 31 marzo 2023 ad un saldo attivo pari a 2,9 miliardi di euro al 31 marzo 2024.