Pelletteria, countdown per Mipel 123. Cenni di ripresa per il settore

Franco Gabbrielli presidente di Assopellettieri

Milano 05 Gennaio 2023 – Il settore delle pelletteria italiana mostra segnali confortanti a pochi giorni dall'inizio dell'edizione 123 di Mipel, la più grande fiera internazionale della pelle e accessori moda che si svolge due volte l'anno a Milano.

L'andamento dei primi nove mesi del 2022

"Nel 2022 il settore ha confermato il trend positivo osservato in tutto il periodo post-pandemico e, anzi, nei primi 9 mesi del 2022 ha raggiunto e superato i livelli del pari periodo del 2019 - ha dichiarato il presidente di Assopellettieri Franco Gabbrielli -. La nostra industria sta rispondendo bene e, oltre al recupero in termini di acquisti al dettaglio in Italia (+8,6% in valore nei primi 9 mesi 2022), quello che ci conforta è un discreto incremento a doppia cifra nelle vendite estere (+15,7%), soprattutto verso Stati Uniti, Corea Del Sud, Giappone e alcuni Paesi europei, e un aumento generale del fatturato”. Il risultato complessivo del periodo gennaio-settembre è stato penalizzato dal minor dinamismo registrato nel terzo trimestre, ma in ogni caso va valutato positivamente alla luce del contesto macro all’interno del quale è maturato. Per altro, il consolidamento della domanda ha favorito i trend positivi di produzione (+9,2%) e fatturato (+14,7% tra le aziende del campione di associati), anche se le medie nascondono un quadro molto diversificato: le griffe e l’alto di gamma volano mentre molte Pmi restano su livelli di fatturato inferiori al pre-pandemia. Come conferma anche il Presidente: “Purtroppo, questi segnali di cauto ottimismo vengono oggi offuscati dalle preoccupazioni circa l’aumento dei costi per le materie prime e, soprattutto, dagli ennesimi rincari in tema energia, tematiche che hanno un impatto diretto e immediato sui profitti aziendali; non da ultimo, temiamo un nuovo passo indietro nei rapporti col mercato cinese a causa del netto peggioramento della situazione sanitaria in Cina. Auspichiamo di poter lavorare in maniera massiccia con il Governo sui temi della politica industriale per esorcizzare il timore di un ritorno al passato e mettere in atto tutte le azioni concrete a supporto del sistema. Non possiamo permetterci di rallentare o, ancor peggio, fermare il trend positivo del 2022”.

Le previsioni per il 2023

Dunque, per il settore della pelletteria il 2023 si annuncia come un anno positivo nonostante la complessità del quadro economico generale. Segno evidente della capacità delle imprese italiane di evolvere per assecondare, e in alcuni casi anche anticipare, i cambiamenti della domanda.

Gli appuntamenti fieristici

La qualità e il savoir faire unico che rappresentano da sempre i fattori distintivi della produzione made in Italy animeranno anche Mipel 123, che si terrà dal 19 al 22 febbraio a Fiera Milano-Rho. L’importante Salone Internazionale si svolgerà in contemporanea con le altre fiere Moda del polo milanese: Micam Milano (salone delle calzature) e TheOneMilano (manifestazione dedicata al prêt-à-porter), e in parziale sovrapposizione anche con Lineapelle (fiera internazionale sulla pelle) e HOMI Fashion&Jewels (accessori, abbigliamento e gioielli). La scelta di tornare al format che prevede quattro giornate di fiera è un’ulteriore conferma della ripresa del settore che a Mipel 123 metterà in vetrina le nuove collezioni autunno/inverno 2023-24 con un ampio spazio dedicato al made in Italy, affiancato dalle migliori proposte dal mercato internazionale. Nelle stesse giornate di Lineapelle, torna anche MIPEL Lab, l’innovativo format fieristico B2B dedicato all’eccellenza del sourcing produttivo italiano di pelletteria ideato da Assopellettieri proprio in collaborazione con Lineapelle.