Venier, stoccaggi gas 60% al 31 marzo, oltre media storica (2)

"Il 2023 - ha proseguito la presidente Monica de Virgiliis - è stato per Snam un periodo di grandi realizzazioni operative". "Nella prima parte dell'anno - ha spiegato - è stato gestito l'arrivo e, da luglio, l'ingresso in esercizio a Piombino della prima delle due navi rigassificatrici (Fsru) acquistate per accelerare il distacco del paese dalle forniture di gas russo". "Nell'area di Ravenna - ha aggiunto -sono partiti in parallelo i lavori per accogliere la seconda nave rigassificatrice, che sarà in funzione entro la prima metà del 2025".