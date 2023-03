Super metalli ed economia di guerra: il nuovo ordine mondiale è cinese

Il magnesio è un metallo fondamentale nella costruzione delle navi militari

Roma, 13 marzo 2023 - Quando ormai aveva deciso di invadere la Polonia, Adolf Hitler chiese all’alleato Benito Mussolini di quali armi avesse bisogno l’Italia per seguirlo in guerra. Il 26 agosto 1939 il Duce rispose con quella che passerà alla storia come “lista del molibdeno“. Un elenco esagerato di armi ed equipaggiamenti (sarebbero serviti 17mila treni da 50 vagoni ciascuno solo per trasportarli...), così chiamato perché si chiedevano, tra le altre cose, 600 tonnellate di molibdeno, più dell’intera produzione mondiale di allora di quel metallo. Economia di guerra Le richieste italiane, create ad hoc per ritardare – però di soli nove mesi – l’ingresso in guerra, furono respinte con irritazione, ma da allora certe cose non sono cambiate. Tipo l’importanza del molibdeno. Che serve per produrre acciai e leghe resistenti, oggi come allora. Non è un caso che dall’inizio del 2023 sia il metallo che ha visto schizzare il proprio prezzo, fino a +122%. Il conflitto in Ucraina ha contribuito a ridisegnare l’ordine mondiale delle materie prime. Tanto per restare al relativamente raro molibdeno, circa la metà è estratta negli Stati Uniti. A ciascuno il suo Ma ogni corpo militare ha il suo metallo preferito. L’esercito privilegia le leghe di...