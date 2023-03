Metalli preziosi in Italia? Ci sono, ecco dove

Una miniera, foto d'archivio

Roma, 24 gennaio 2023 - E’ partita la nuova corsa dell’oro. Ma non si tratta delle vecchie pepite del secolo scorso. No, l’oro che le grandi multinazionali cercano nel sottosuolo del pianeta è la materia prima del nuovo verbo della transizione ecologico, del mondo zero emissioni, fatto di batterie elettriche e rinnovabili. L’oro che tutti cercano, insomma, si chiama litio. O cobalto. Minerali che fino a qualche decennio fa venivano snobbati dalle grandi aziende energetiche. Nel frattempo sono diventati fra i materiali più ricercati e costosi al mondo. Li troviamo dovunque: dai magneti delle pale eoliche e delle batterie ricaricabili delle auto elettriche, dei computer e degli smartphone. Insomma, un boom economico. Prezzi, la guerra del litio I dati sono eclatanti. Si stima che il fabbisogno europeo di litio crescerà nel giro di pochi anni del 3.535%. Mentre oggi l’Europa produce solo il 3% delle batterie. Tra Argentina, Bolivia e Cile, il cosiddetto "triangolo del litio", si estrae la metà del metallo esportato in tutto il mondo. La Cina ha una quota del 10% ma controlla direttamente o indirettamente buona parte delle miniere a livello mondiale, monopolizzando di fatto il mercato della raffinazione del metallo e della produzione di batterie....