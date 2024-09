Mercato delle auto in calo del 13% ad agosto

Roma, 5 settembre 2024 – Agosto è da sempre un mese tradizionalmente negativo, per il mercato delle auto, e anche quello appena andato in archivio, non ha fatto differenza. I dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informano che le nuove auto immatricolate sono state 69.121, a fronte delle 79.787 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente. Una diminuzione dunque del 13,37%, legata anche alla chiusura di molte concessionarie. In calo sono stati anche i trasferimenti di proprietà, pari a 301.345 a fronte di 306.962 passaggi registrati ad agosto 2023, con una diminuzione dell'1,83%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 370.466, ha interessato per il 18,66% vetture nuove e per l’81,34% vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.8.2024, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di agosto 2024.

I modelli più richiesti

A limitare il trend negativo, sono stati i modelli più richiesti, che continuano a confermarsi già da mesi al vertice delle scelte degli italiani: Fiat Panda, Dacia Sandero e Jeep Avenger. Subito giù dal podio la Toyota Yaris cross e la Dacia Duster. Entrando nello specifico, il podio delle benzina è formato da Opel Corsa, Mg Zs, Peugeot 208, mentre fra i diesel Wolkswagen Tiguan, Bmw X1 e Audi Q3. Fra i gpl domina Dacia, con Sandero e Duster al comando, seguite dalla Renault Captur.

In calo la quota di mercato delle elettriche

Non vanno meglio le cose nemmeno per le immatricolazioni di auto elettriche, la cui quota di mercato è scesa dall'8.3% di giugno, al 3.7% di agosto, comunque in leggera salita rispetto al 3.4% di luglio. Risultati lontani dalla media europea, e per i quali gli addetti ai lavori chiedono al governo nuove misure e nuovi incentivi. Per settembre si attende una ripartenza, anche se a farla da padrone per ora sono i passaggi di proprietà delle auto usate, che hanno il vantaggio di essere più economiche e subito disponibili, in un mercato che spesso ha vissuto momenti di grande difficoltà nell'evasione degli ordini.

Fiat perde la leadership

Il gruppo Stellantis si conferma al primo posto, con 17.228 auto immatricolate, ma chiude con un -32.24%. In particolar modo, a soffrire è la Fiat, che registra un pesante -44,35% che le costa la prima posizione fra i marchi più venduti, ora appannaggio della Toyota. Perde “solo” il 4,47% il Gruppo Volkswagern, con 12.125 unità vendute, dinanzi al Gruppo Renault che ne ha vendute oltre 9mila. Tra le alimentazioni, una piccola nota positiva arriva dalle auto a gpl, che guadagnano lo 0.8% di quota di mercato, salendo al 10.6%.