Piattaforma ecobonus, ecco come e dove richiedere da oggi gli incentivi auto

Roma, 3 giugno 2024 – Si possono richiedere da oggi, 3 giugno 2024, gli incentivi auto per l’acquisto di vetture a basso impatto ambientale: ibride ed elettriche.

Mimit, al via ecobonus per incentivi auto

A comunicarlo è il sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy. “È stato pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale il DPCM riguardante la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti”, si legge sul sito del ministero.

La nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva dal 3 giugno 2024 alle ore 10 (ecobonus.mise.gov.it). Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi. Il governo ha messo a disposizione un miliardo di euro.

L’ecobonus è “il contributo messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'acquisto di veicoli non inquinanti:

Auto elettriche , ibride e a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO2

, ibride e a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO2 Motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici di Classe di omologazione uguale o superiore a Euro 5

e non elettrici di Classe di omologazione uguale o superiore a Veicoli commerciali elettrici

Il contributo viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell’acquisto. La gestione è affidata a Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

Il contributo è rivolto alle persone fisiche o giuridiche, che intendono acquistare veicoli non inquinanti. Sarà poi il concessionario a prenotarlo.

Per accedere agli ecobonus occorre che i concessionari aderiscano all’iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e così offrire ai propri clienti il servizio di prenotazione del contributo.

Se sei un cittadino e vuoi acquistare un’auto nuova a basso impatto ambientale occorre consultare i contenuti del sito per informarti e scegliere secondo le proprie esigenze.

Quando si è deciso, occorre rivolgersi a un concessionario che prenoterà Ecobonus per conto del cliente.

Vengono potenziati in modo significativo soprattutto gli incentivi per l’elettrico:

6mila euro senza rottamazione (7.500 con Isee sotto i 30mila euro)

senza rottamazione (7.500 con Isee sotto i 30mila euro) 9mila euro rottamando una Euro4 (11.250 con Isee ridotto)

rottamando una Euro4 (11.250 con Isee ridotto) 10mila euro rottamando una Euro3 (12.500 con Isee ridotto)

rottamando una Euro3 (12.500 con Isee ridotto) 11mila euro consegnando una vettura da 0 fino a Euro2 (13.750 con Isee ridotto).

Ecobonus auto, la tabella con gli incentivi auto per le persone fisiche con Isee inferiore a 30mila euro

Lo schema è analogo per le auto ibride plug-in:

4.000 euro senza rottamazione (5.000 con Isee ridotto)

senza rottamazione (5.000 con Isee ridotto) 5.500 euro rottamando un’Euro4

rottamando un’Euro4 6mila euro rottamendo un’Euro3,

rottamendo un’Euro3, 8.000 euro rottamando da un’Euro 0 fino a un’Euro2 (che diventano rispettivamente 6.875, 7.500 e 10.000 se si ha un Isee ridotto).

Per le auto non elettriche ma che rientrano in emissioni 61-135 grammi gli sconti sono invece di 1.500, 2.000 e 3.000 euro a seconda dell’auto rottamata e senza differenziazione per reddito. È fissato un tetto al costo dell’auto che non potrà superare i 35.000 euro per le elettriche, i 45.000 euro per le ibride e i 35.000 euro per le altre.

Ma quali auto possono ottenere un’ecoincentivo. Sul sito ecobonus.it è pubblicata la tabella dei modelli in base a motore ed emissioni che possono ottenere i contributi all’acquisto.