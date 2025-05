Restrizioni e Golden Power: la Commissione Ue chiede chiarimenti all'Italia

In generale "le restrizioni alle libertà fondamentali sono consentite solo se proporzionate e basate su un legittimo interesse pubblico e, soprattutto, nella misura in cui non violano il diritto dell'Ue". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill interpellato nel punto quotidiano con la stampa sull'uso del 'Golden Power' da parte del Governo. "Abbiamo chiesto all'Italia ulteriori informazioni, tramite procedura Eu Pilot. Spetta agli Stati membri fornire queste informazioni aggiuntive. E poi dobbiamo effettuare una valutazione per verificare se il diritto europeo è stato correttamente applicato dagli Stati membri".