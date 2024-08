Mars si mangia le patatine Pringles per 35,9 miliardi di dollari

Roma, 14 agosto 2024 – Mars si mangia le patatine Pringles. La multinazionale made in Usa ha infatti concluso un’operazione (per una cifra vicina ai 35 miliardi di dollari) che le permette di acquistare la società Kellanova che, fra gli altri, controlla il marchio delle celebri patatine Pringles.

Mars conquista Kellanova offrendo 83,50 dollari per azione (35,9 miliardi di dollari – pari a 32,57 miliardi di euro – complessivi incluso il debito, pari a 16,4 volte l'Ebitda rettificato).

Il prezzo, si legge in una nota che conferma l'operazione, rappresenta un premio di circa il 44% rispetto al prezzo medio in Borsa. “Con il portafoglio di marchi di Kellanova, abbiamo un'opportunità sostanziale di sviluppo”, commenta il ceo di Mars Poul Weihrauch. “È una combinazione storica, con un'ottima compatibilità culturale e strategica” aggiunge Steve Cahillane, presidente e ad di Kellanova. Tra gli altri Kellanova controlla anche il marchio Pringles. A Kellanova, fanno capo anche marchi, Town House, MorningStar Farms e Rice Crispies.

La Mars Incorporated è una multinazionale statunitense del settore agroalimentare che produce dolciumi (in particolare barrette al cioccolato) e altri generi come riso, sughi e cibo per animali.

Nel 2019 l'azienda ha registrato vendite per 35 miliardi di dollari USA, impiegando circa 115.000 persone. In base a una precisa politica aziendale, l'azienda non ha debiti finanziari e alimenta gli investimenti solo attraverso i propri profitti. Il quartier generale della Mars si trova a McLean, in Virginia, mentre la sua sede fiscale è in Delaware.

Qualche anno fa aveva fatto scalpore la notizia che l’azienda stessa Mars avesse avvisato, in base a precise direttive etiche aziendali, i propri clienti e i consumatori in generale di non abusare dei prodotti dolciari .