Wise investe 25 milioni e rafforza l’elettrodo. Heron

WISE SPA è un’azienda milanese leader nel settore dei dispositivi medici specializzata in elettrodi impiantabili avanzati per il neuromonitoraggio, la neuromodulazione e l’interfaccia cervello-macchina (Bmi). L’azienda sta procedendo nell’attuazione di un importante piano di sviluppo che si concretizzerà anche grazie alla sottoscrizione di un nuovo round di finanziamento del valore di 25 milioni di euro, comprendente sia un investimento in equity (Round D) che un prestito venture debt della Banca europea per gli investimenti (Bei), sostenuto da InvestEU. Questo round di finanziamento si pone, infatti, l’obiettivo di potenziare sia lo sviluppo dell’elettrodo Heron, soluzione all’avanguardia di Wise per la stimolazione del midollo spinale, che per lo sviluppo commerciale del Wise Cortical Strip (Wcs), l’elettrodo di Wise dedicato al neuromonitoraggio. Wise ha sottoscritto un accordo di finanziamento con la Bei e ha completato la prima chiusura dell’aumento di capitale. Questo round di equity ha visto la partecipazione del nuovo investitore Wallaby spa, Family office della famiglia Scagliarini (Gvs spa), insieme ai partner finanziari già presenti nella compagine azionaria New Frontier srl, Eureka! Venture Sgr e Indaco Venture Partners Sgr. Oltre all’aumento di capitale, Wise ha effettuato la trasformazione da società a responsabilità limitata (srl) a società per azioni (spa), riflettendo la sua crescita e le sue ambizioni di espansione commerciale. L’obiettivo principale di questo nuovo round di finanziamento è completare lo sviluppo, la certificazione e una prima sperimentazione clinica dell’elettrodo Heron.

Si tratta del primo elettrodo unidirezionale multicolonna per la Stimolazione del midollo spinale (Spinal cord stimulation-Scs) che può essere impiantato per via percutanea. Combina i vantaggi degli elettrodi a piattina multicolonna (’paddle’) e cilindrici, fornendo maggiore efficienza energetica, migliore copertura del midollo spinale, migliore rilevazione dei segnali (’sensing’) e minore migrazione. Questo round sarà anche utilizzato per accelerare la commercializzazione del Wise Cortical Strip (Wcs), il primo elettrodo morbido, estensibile e minimamente invasivo sviluppato dalla società per il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio del cervello, già certificato Ce e approvato dalla Fda. "Siamo entusiasti di avere il continuo supporto dei nostri investitori e di dare il benvenuto a Wallaby spa – ha dichiarato Luca Ravagnan, ad di Wise (nella foto in alto) – e la decisione contestuale della Bei di sottoscrivere un accordo di finanziamento con Wise, dopo una rigorosa due diligence sul business della società, dimostra ulteriormente la crescente fiducia nella nostra tecnologia innovativa per rivoluzionare il mercato della stimolazione del midollo spinale. Marco Scagliarini, ad di Wallaby Spa, ha aggiunto: "Siamo lieti di unirci al gruppo di stimati investitori in Wise. Vediamo un grande potenziale nell’elettrodo Heron e siamo ansiosi di contribuire al suo sviluppo e alla sua commercializzazione. L’approccio innovativo di Wise e il solido team esecutivo forniscono una base solida per la sua crescita futura". Alessandro Izzo, direttore per le operazioni finanziarie di Bei Equity, Growth Capital and Project Finance, ha sottolineato: "In qualità di banca dell’Unione europea, la Bei sostiene progetti innovativi come quello di Wise con l’obiettivo di migliorare la vita di migliaia di persone in tutto il mondo. Solo investendo in nuove tecnologie mediche quali Heron possiamo affrontare le sfide future e contribuire al benessere e prosperità della nostra società in Europa".

Le potenzialità di Heron sono state evidenziate anche da Stefano Peroncini, ad di Eureka! Venture e membro del cda di Wise il quale ha così commentato: "L’efficacia preclinica e l’efficienza energetica ottimale dell’Heron sono state ampiamente dimostrate. Eureka! è orgogliosa di avere supportato Wise nel raggiungimento di queste milestone e di garantire il proprio supporto anche nella prossima fase cruciale. Coerentemente con la missione stessa di Eureka, l’elettrodo Heron è un prodotto rivoluzionario che promette di migliorare la qualità della vita di molti pazienti, offrendo loro per la prima volta l’opportunità di ricevere il miglior elettrodo Scs con la procedura di impianto meno invasiva". Davide Turco, Amministratore delegato di Indaco Sgr e membro del cda di Wise, ha dichiarato: "Il nostro investimento in Wise è in linea con il nostro impegno volto a sostenere tecnologie trasformative nel campo medico. Grazie al Wise Cortical Strip, già sul mercato in Euopa e Australia, l’azienda ha dimostrato la sua capacità di portare un neuro-elettrodo innovativo dalla sua iniziale concezione alla commercializzazione.

Grazie all’elettrodo Heron, Wise è ora pronta a diventare un attore chiave anche nel più ampio mercato della stimolazione del midollo spinale. In concomitanza con l’aumento di capitale e la conversione in società per azioni, è stato nominato un nuovo Cda. Rodrigo Bianchi è stato nominato presidente, Luca Ravagnan è stato confermato come ad e i nuovi membri del consiglio Stefano Peroncini, Laura Iris Ferro e Angelo Bernasconi, si sono uniti ai membri confermati, Davide Turco e Nicola Trevisan. Il nuovo consiglio unisce una vasta esperienza nel settore dei dispositivi medici. Il presidente Rodrigo Bianchi ha oltre 30 anni di esperienza come Senior Global Executive nel settore dei dispositivi medici, tra cui 26 anni in Johnson & Johnson come presidente Worldwide DePuy Mitek e presidente Worldwide Ethicon.