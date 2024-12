Verdelab. Una ’clinica privata’ per il mondo vegetale

VERDELAB BIOSCIENCE, eccellenza riminese nel settore delle analisi fitosanitarie per il mondo agricolo e sementiero, è ufficialmente entrata a fare parte del gruppo Eurofins: il laboratorio privato farà parte della divisione Agroscience Services che riunisce un pool di realtà di tutta Europa altamente specializzate nei servizi di analisi per il mondo agricolo e nella ricerca varietale. L’acquisizione dell’impresa riminese, perfezionata nel settembre scorso, include la conferma di tutto lo staff che sarà guidato dal direttore uscente e fondatore di Verdelab, Simone Pizzagalli (nella foto a destra), a cui è stato affidato il ruolo di amministratore delegato.

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti da una realtà delle dimensioni, portata e valore di Eurofins: è un importante riconoscimento della professionalità e della qualità del lavoro che Verdelab ha saputo sviluppare grazie al suo team nel corso di oltre vent’anni di storia – commenta Simone Pizzagalli – e l’ingresso in questo gruppo internazionale ci permetterà di aumentare i servizi a disposizione dei clienti, integrando le nostre competenze e l’esperienza maturata sul campo con quelli di un network di eccellenze a livello mondiale". Verdelab è una struttura privata, composta da uno staff qualificato: dottori agronomi, topatologi, biotecnologi, periti agrari lavorano in team per fornire al cliente il miglior servizio nel minore tempo possibile e con la massima affidabilità.

Verdelab Bioscience, nato nel 2002, è oggi punto di riferimento per ditte sementiere, vivai che si occupano di ortofrutta e aziende agricole italiane ed estere: ogni giorno agronomi, topatologi, biotecnologi e periti lavorano insieme effettuando analisi per verificare la presenza di malattie su semi e piante e lavorano insieme a chi sviluppa nuove varietà per controllare in piena sicurezza la resistenza a virus, funghi e batteri. Una vera "clinica privata" per il mondo vegetale dove l’obiettivo è prevenire per non dover curare, se non quando è inevitabile. Con un livello di professionalità che ha permesso alla realtà riminese di essere designato Laboratorio Ufficiale dal Servizio Fitosanitario Nazionale. "Il nostro obiettivo, sfruttando la forza e la diffusione di Eurofins – spiega Pizzagalli – è quello di crescere molto sull’export grazie anche alle sinergie con altri laboratori specializzati in comparti diversi. Noi controlliamo la qualità del seme dal punto di vista fitosanitario ma ci sono anche controlli genetici o fisiologici che non facciamo e che altri possono fare all’interno del gruppo. Attualmente abbaio un laboratorio di 1500 metri quadrati a Rimini di fronte all’Ikea ma abbiamo altri 1500 metri quadrati di possibilità edificatoria che potremmo sfruttare per ingrandire il nostro laboratorio". Tutto nacque a Viserba 22 anni fa e per tre anni Simone Pizzagalli ha lavorato in totale solitudine. Poi è arrivata una biotecnologa e, via via, gli altri dipendenti. "Sicuramente cresceremo come organico e la scelta di entrare in una realtà maggiore di aprirà molte più strade. Oltre un certo limite, andare da soli non è più profittevole, specie se si vogliono affrontare i mercati mondiali. Attualmente i dipendenti sono 12 e i ricavi sono a quota 2 milioni, per il 50% da clienti esteri".

"L’acquisizione di Verdelab Bioscience rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di lungo periodo – commenta Vincent Descours, responsabile del settore sementiero di Eurofins Agroscience Services – che ha come obiettivo quello di fornire a tutti i nostri clienti un portfolio completo di soluzioni integrate per l’industria sementiera, incluse le analisi di laboratorio, i servizi di analisi e diagnostica e di sperimentazione in campo. L’esperienza e la competenza del team di Verdelab e dei suoi talentuosi esperti arricchisce ulteriormente la nostra offerta di soluzioni per i nostri clienti, consentendo al network di laboratori di Eurofins di rispondere alle sfide dell’agricoltura in modo più rapido ed efficiente".

Un passo in avanti per crescere, dunque, per entrambe le realtà: "Quando abbiamo cominciato a valutare questa operazione, la nostra prima preoccupazione è stata quella di salvaguardare il nostro tesoro più prezioso: la nostra squadra – prosegue Pizzagalli – perché Verdelab è, prima di tutto, le persone che lo compongono: un gruppo di esperti con elevate competenze ma anche una ‘famiglia’ che lavora insieme ogni giorno, per crescere nel segno della qualità. Eurofins cercava esattamente questo: una realtà che le permettesse di elevare ulteriormente l’offerta della propria rete globale, fortemente radicata nel territorio e di indiscusso valore, per costruire un percorso nel segno di una crescita reciproca. E così sarà: tutte le strutture, il personale e le attività di Verdelab continueranno a svolgersi nella nostra sede di Rimini ma, da oggi, potremo arricchire la nostra offerta grazie a un network che riunisce le migliori realtà del mondo della difesa delle produzioni agricole". Eurofins Agroscience Services si avvale dell’abilità e della forza delle singole società per creare un portafoglio di servizi completo per il settore agrochimico e Verdelab risponde proprio a questa esigenza di specializzazione settoriale. Nel corso dell’operazione, i soci venditori sono stati assistiti da Adma Partners per gli aspetti finanziari e di M&A, da Fabrizio Farina per gli aspetti fiscali e da Fabrizio Fanti per gli aspetti legali.