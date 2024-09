Sostegno alle Pmi per diventare sempre più green. Risparmiando

DISPONIBILITÀ di energia pulita a prezzi concorrenziali e "depurati" per la totalità degli oneri di sistema. Una scommessa quella di EnergRed che sta riscuotendo l’attenzione di tante Pmi italiane che possono vedersi installare gratuitamente i moduli fotovoltaici sul tetto, comprare l’energia a un costo basso e fisso per 12 anni e poi ritrovarsi un impianto di proprietà gratuitamente; un impianto la cui efficienza è ancora al 90% e può quindi continuare a produrre energia che a quel punto sarà completamente gratuita. Fondata da Moreno Scarchini (nella foto), oggi ceo, EnergRed è la prima Esco in Italia a fornire impianti fotovoltaici alle Pmi senza esposizione finanziaria, nessun vincolo di prelievo, prezzo dell’energia bloccato e cessione gratuita dell’impianto. Con 15 dipendenti e una rete di installatori qualificati per installazione e manutenzione, un fatturato di 4 milioni di euro nel 2023 e una previsione di raggiungere tra gli 8 e i 10 milioni di euro entro la fine del 2024, l’azienda ha conquistato una leadership nei servizi per la generazione distribuita con particolare riguardo alla produzione, la trasformazione e l’immagazzinamento dell’energia da fonti rinnovabili. Per accompagnare la crescita dell’azienda, nel 2024 EnergRed ha costituito una joint venture partecipata al 49% dal fondo italiano Acp Sgr ed è in fase di raccolta di proposte interessanti dal mercato per proseguire nel suo piano industriale per arrivare a 40 MW. Attualmente gli impianti installati sono una trentina ma saranno 40 a fine anno.

"Il nostro obiettivo – spiega Moreno Scarchini – è quello di raggiungere entro il 2026 i 40 Megawatt di potenza installata, oggi siamo a quota 8, con oltre 30 impianti attivi e una taglia media di strutture da 150 Kilowatt che vogliamo man mano alzare". L’azienda ha introdotto per prima in Italia una metodologia innovativa, chiamata "Care&Share" per accompagnare le Pmi nel loro percorso di transizione energetica: essa consiste nel creare e condividere con l’azienda cliente il valore generato dall’energia prodotta, con impianti fotovoltaici in modalità Seu (Sistema efficiente di utenza), presupposto anche per l’attivazione di vere e proprie comunità energetiche rinnovabili, proponendo la migliore soluzione, personalizzata, per dotare l’azienda di un impianto fotovoltaico sulla base delle specifiche esigenze. "Il Seu – spiega Scarchini – è un’opportunità unica nel mercato dell’energia perché, consentendo l’integrazione dell’impianto fotovoltaico nella configurazione dell’utilizzatore, permette di avere un impianto da fonte rinnovabile a costo zero e di abbattere la bolletta elettrica grazie all’autoconsumo". In sostanza, EnergRed finanzia al 100% la costruzione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia totalmente green che potrà essere acquistata dall’impresa a un prezzo inferiore a quello della rete, pagando soltanto l’energia realmente consumata e senza alcun altro costo fisso. Per i primi anni, EnergRed si occupa anche dell’assistenza ordinaria e straordinaria dell’impianto. Inoltre, dopo 12 anni l’impianto diventa di proprietà del cliente e quindi l’energia prodotta sarà totalmente a costo zero e l’immobile su cui è stato costruito l’impianto fotovoltaico rivalutato. In questo modo l’azienda cliente, senza fare alcun investimento, risolve diversi problemi con un’unica soluzione: riduce notevolmente le proprie emissioni di CO2, diventa indipendente dalle oscillazioni dei prezzi dell’energia e risparmia. Un modello virtuoso, che ha già conquistato decine di clienti in tutta Italia, Pa incluse, accompagnando le aziende verso la transizione energetica e trasformando i costi in opportunità. Gli impianti progettati e costruiti da Energred, oltre a essere funzionali e sostenibili, sono anche armonicamente inseriti nello specifico contesto produttivo. E se questo vale per le Pmi, EnergRed può intervenire anche su impianti fotovoltaici già esistenti con progetti sia di manutenzione sia di rinnovamento. In questo senso, EnergRed avvia ogni anno progetti a lungo termine dal forte impatto ambientale, sociale ed educativo a favore di comunità o persone fragili. Il recupero della centrale idroelettrica di Villetta Barrea, comune italiano della provincia dell’Aquila in Abruzzo, ne è un esempio.

La storia della centrale è susseguita da eventi che ne impediscono la continuità produttiva, dal secondo dopoguerra fino al 2015 quando un’alluvione ne interrompe il servizio fino al 2023 quando sono iniziati i lavori di ammodernamento da parte di EnerGred che ne hanno permesso la rimessa in funzione il 30 marzo 2024. L’impegno di EnergRed non si è esaurito con i lavori di revamping della centrale idroelettrica ma è proseguito con due iniziative per valorizzare ulteriormente il progetto: un fotolibro per testimoniare la transizione energetica di una Comunità verso la sostenibilità ambientale e un percorso di educazione rivolto agli studenti delle scuole del territorio per la ricostruzione, attraverso immagini fotografiche di famiglia, di una memoria collettiva per far accrescere la consapevolezza del mezzo fotografico come strumento antropologico. Tornando alle Pmi, interessante il caso di Europlastics che, fondata nel 1999, ha inaugurato a metà del 2023 un importante impianto fotovoltaico interamente dedicato all’autoconsumo e sviluppato con EnergRed. Dotato di una potenza di 486 kWp, il nuovo impianto fotovoltaico supporta la strategia di sostenibilità di Europlastics volta alla riduzione dei propri consumi e alla compensazione delle proprie emissioni: ben 292 tonnellate di CO2 evitate all’anno, pari a 3.890 alberi piantumati. "La nostra attenzione verso l’ambiente ha trovato una nuova concretezza con questo progetto di autoproduzione di energia" commenta Antonio Dodaro, Ceo di Europlastics. "Siamo entusiasti di supportare, nel suo percorso di transizione energetica, un’azienda così" aggiunge Moreno Scarchini, Ceo di EnergRed.