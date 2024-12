SEEWEB e Intelligentiae: Ambrogio, l'assistente virtuale su piattaforma Regolo

SEEWEB stringe una partnership con Intelligentiae e integra l’assistente virtuale "Ambrogio" sulla piattaforma Regolo, per offrire un prodotto sicuro, affidabile e customizzabile. Ambrogio è il primo assistente virtuale intelligente in italiano. Nulla o quasi a che vedere con l’Ambrogio della pubblicità mitica degli anni Novanta, piuttosto un assistente virtuale basato su un modello di intelligenza artificiale in grado di estrarre informazioni partendo dai dati specifici che ha raccolto un’azienda o una Pubblica Amministrazione.

Regolo invece è la soluzione Inference as a Service di Seeweb, che permette quindi di utilizzare modelli di machine learning, senza doversi dotare di un’infrastruttura complessa. Grazie a questo accordo, aziende e pubbliche amministrazioni non solo potranno utilizzare un assistente virtuale, senza dover acquisire la licenza di una soluzione proprietaria, ma non correranno il rischio che i propri dati vengano usati per addestrare quel modello.

"Secondo una ricerca McKinsey – dice Paolino Madotto, ceo e fondatore di Intelligentiae – ogni lavoratore perde in media 1,6 ore al giorno per cercare le informazioni di cui ha bisogno o le persone che le possiedono. Il tempo che viene sprecato in questo modo ha un costo, secondo le stime che va dai 5333 euro l’anno, per un impiegato amministrativo, ai 18133 euro, per un dirigente. Le aziende che invece sono in grado di trovare le informazioni nel momento giusto hanno un recupero di produttività del 35%".

Le aziende, in effetti, è esperienza comune, spesso accumulano una grande mole di documenti e di dati, ma non sono in grado di utilizzarli, semplicemente perché non riescono a trovarli in tempi rapidi, quando ne hanno bisogno. "Ambrogio" nasce per risolvere questo problema, analizza i dati presenti e fornisce le risposte di cui si ha bisogno nel momento in cui servono, nella forma in cui si rendono necessarie. È inoltre in grado di connettersi con le applicazioni già presenti in azienda per gestire i documenti, ma anche di connettersi a fonti informative esterne.

"La partnership con Intelligentiae – commenta Antonio Baldassarra, ceo di Seeweb (nella foto in basso)– ci consente di portare alle aziende un aiuto concreto affiancando chi lavora e liberandolo dai task più monotoni e meno creativi. La qualità dei dati, che in questi progetti sono i dati dell`azienda, consente di costruire a tavolino il progetto e intervenire su quei processi che l`impresa o la pubblica amministrazione ritengono di poter migliorare".