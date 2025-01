Passerini impianti: ridistribuiti 40mila euro ai dipendenti

I DIPENDENTI della "Passerini Impianti srl" hanno trovato una bella sorpresa. Tra i doni di Natale, a dicembre, c’era anche un premio economico arrivato dal posto di lavoro. Perché la realtà nata nel 2019 ad Assisi grazie alla determinazione del fondatore Marco Passerini (nella foto a destra), ha deciso di devolvere ai propri dipendenti 40mila euro di utili. "Questo gesto simbolico ma anche concreto rappresenta un ringraziamento per la dedizione, l’impegno e la professionalità di un team composto da 35 professionisti (nelle foto a sinistra, alcuni dipendenti dell’azienda) tra tecnici e impiegati", spiega Passerini. Lui, 33 anni, ha fondato l’azienda 5 anni fa e fin dai suoi esordi, la Passerini Impianti srl si è distinta per la capacità di combinare innovazione e competenza, offrendo soluzioni su misura nel settore idraulico e impiantistico. Con una missione focalizzata sulla "consulenza di qualità e sulla formazione continua". L’azienda, che ha il quartier generale ad Assisi, si impegna "a essere un punto di riferimento per privati e imprese, rispondendo con flessibilità e professionalità alle sfide del mercato".

Passerini, com’è nata l’azienda?

"Sono figlio d’arte. Nel 2019 ho voluto intraprendere la mia strada lasciando l’azienda di mio padre e aprendone una tutta mia da Assisi nel 2019. Eravamo in principio una piccola impresa artigiana, abbiamo superato anche gli anni della pandemia. Oggi siamo un’industria e presto avremo anche una nuova nuova filiale a Perugia che inaugureremo con una grande festa l’anno prossimo".

Di cosa vi occupate?

"Siamo specializzati nella progettazione, installazione e assistenza di impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento. Le nostre squadre operative, supportate dallo staff amministrativo e dallo staff tecnico altamente qualificato, seguono il cliente passo dopo passo, dalla prima consulenza al post-vendita, garantendo un servizio completo e personalizzato. Ci impegniamo a fornire soluzioni su misura per qualsiasi necessità: da una semplice riparazione domestica alla progettazione e realizzazione di impianti complessi. Siamo inoltre impegnati nella manutenzione di strutture pubbliche e fortemente specializzati nel settore industriale. Attualmente siamo attivi su tutto il territorio umbro e presenti anche in altre regioni per progetti di grande portata. Ogni intervento ha un obiettivo preciso: offrire un servizio completo e innovativo. Abbiamo in appalto anche carceri, Comuni e lavoriamo nelle scuole, come in quella di Deruta e a Ponte Pattoli".

La vostra mission?

"Offrire un servizio completo, accompagnando i clienti dalla prima consulenza fino all’assistenza post-vendita. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento affidabile al quale potersi rivolgere per soddisfare ogni tipo di esigenza, dai piccoli interventi fino alla realizzazione di opere impiantistiche complesse e tecnologicamente avanzate. Il nostro lavoro quotidiano si fonda su valori di efficienza, qualità, sostenibilità e sulla costruzione di un rapporto duraturo".

C’è difficoltà a trovare personale in questo settore?

"Molta. Sono comunque convinto che se i dipendenti vengono trattati bene e resi partecipi delle dinamiche aziendali poi è tutto più semplice. Qui lavorano tante figure professionali: soprattutto idraulici, elettricisti e tecnici. Poi abbiamo ingegneri e un ufficio di progettazione e gare".

Siete in costante crescita...

"È il risultato dell’impegno e del talento di ciascun membro della nostra squadra. È essenziale riconoscere il valore del loro lavoro e il contributo di 40mila euro rappresenta il nostro modo di ringraziarli, rafforzando il senso di collaborazione reciproca".

Non è la prima volta che ’premiate’ i vostri dipendenti...

"L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato negli anni precedenti: nel 2022, l’azienda aveva introdotto un premio di mille euro per ogni dipendente, seguito nel 2023 dall’implementazione dei buoni pasto come benefit fisso. Con l’incremento del budget dedicato ai collaboratori nel 2024, Mp Impianti conferma il proprio impegno verso il benessere del personale. Crediamo in loro. Sono il nostro motore".

E per il futuro?

"Prevediamo di aumentare ulteriormente l’entità di queste iniziative nel 2025, riaffiorando i suoi valori di innovazione, qualità, sostenibilità e attenzione al capitale umano. L’obiettivo è chiaro: promuovere il benessere e la valorizzazione delle risorse umane, convinti che un lavoratore soddisfatto sia la chiave per garantire clienti altrettanto contenti. Questo contributo non è solo un riconoscimento, ma un investimento nel futuro dell’azienda, che continua a crescere anticipando le esigenze dei clienti e rafforzando il legame con la squadra".

Passerini, a chi vuole fare questo lavoro cosa consiglia?

"Di mettersi in gioco e crederci sempre. Di fare le cose ponderate, con la testa, imparando dagli errori, che devono servire ed essere uno stimolo per migliorare".