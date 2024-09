Orgogliosi del passato ma aperti alle novità

ERA IL 1974 quando in un garage sulle colline bolognesi, Massimo Marchesini ha dato forma alla scintilla: realizzò un prototipo di astucciatrice che conteneva elementi di innovazione, gettando così le fondamenta dell’azienda. Oggi Marchesini Group è una realtà di riferimento nel settore del packaging farmaceutico e cosmetico, conta quasi 3 mila collaboratori ed è presente in oltre 116 Paesi, con una rete di agenzie e di 16 filiali estere.

Per festeggiare i 50 anni dell’azienda sono stati pensati molti eventi, con iniziative che nel corso di questi mesi coinvolgono i collaboratori, le loro famiglie e gli amici, i clienti, i giovani talenti impegnati in una challange, senza dimenticare la solidarietà. Il fulcro delle celebrazioni si è svolto a Bologna dove in Piazza Maggiore, dal 18 al 22 settembre sono state allestite le ’Future Box’: quattro stanze per vivere un’esperienza inedita e per fare qualche riflessione sul futuro.

Futuro, infatti, è la parola-chiave dell’anno del Cinquantesimo per Marchesini: è lo sguardo in avanti del Gruppo, curioso, innovativo, ottimista che abbraccia il suo passato e i valori che lo hanno contraddistinto, nella consapevolezza che per affrontare un mondo dinamico e interconnesso, occorrerà essere sempre più flessibili e aperti alle novità, provando a porsi le giuste domande. Ad accompagnare le diverse iniziative celebrative c’è ’Futura’, un personaggio creato ad hoc per questo 2024, in continua trasformazione, simbolo della coscienza collettiva.

"Mio padre iniziò con la volontà di fare macchine speciali, senza timore di realizzare cose particolari. Quello spirito, in questi 50 anni, è rimasto: siamo identificati nel nostro mercato di riferimento, farmaceutico e cosmetico, come coloro che producono cose particolari, un po’ speciali, e non abbiamo paura di misurarci con il nuovo ogni giorno. La sfida in futuro è continuare a crescere. Bisogna crescere, non per l’ossessione di farlo, ma per avere possibilità di fare ricerca e sviluppo, per conquistare nuovi mercati ed essere solidi. Dovremo crescere nei prossimi anni dal punto di vista geografico, dimensionale, per dare un migliore servizio ai nostri clienti", dice Maurizio Marchesini, presidente e ceo del Gruppo.

Le. Ma.