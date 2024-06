Nurses, un progetto per formare infermieri

Per quel che riguarda il settore infermieristico, Openjobmetis ha varato Nurses–International Recruitment, un’iniziativa dedicata al reclutamento di infermieri, per sopperire alla forte carenza di queste figure professionali nel nostro Paese. Attraverso Nurses – International Recruitment, Openjobmetis ha stretto significative collaborazioni con enti e ambasciate internazionali per offrire opportunità di lavoro agli infermieri provenienti da Paesi extra Ue, come Tunisia, Brasile, Perù, Uruguay, Paraguay e Repubblica Dominicana.