Nuovo magazzino all’avanguardia per il settore. Processi totalmente automatizzati e robotizzati

IL GRUPPO MORANDO, tra i leader in Italia nella produzione di alimenti per cani, gatti e cavalli con importante diversificazione di business anche nel settore vitivinicolo e immobiliare, nel 2023 ha registrato un fatturato di oltre 220 milioni di euro, con una crescita a doppia cifra (+12%) rispetto al 2022. La famiglia Morando crede nella continua ricerca per il benessere degli amici a quattro zampe e supporta tale missione con investimenti in innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo, senza mai condurre test sugli animali. A tal fine, prosegue anche nel 2024 il piano di investimenti a sostegno della crescita aziendale, a partire dal sito produttivo di Molfetta, in provincia di Bari, di recente oggetto di un ampliamento ed ammodernamento tecnologico. L’investimento complessivo, che supera i 12 milioni di euro, è dedicato soprattutto all’installazione di un nuovo magazzino, all’avanguardia per il settore, totalmente automatizzato e robotizzato, che consente di raggiungere oltre 15 mila posti pallets disponibili. L’investimento garantisce una più efficiente gestione nello stoccaggio e movimentazione dei prodotti finiti e degli imballi.

A questo si affianca un ulteriore investimento sulla linea di produzione delle bustine, che consentirà di aumentare la capacità produttiva di circa il 50%, per far fronte all’aumento costante della domanda in tale segmento, principale driver di crescita del settore del pet food. Per sostenere questi ritmi di crescita, la famiglia Morando punta tutto sulla professionalità e sulla passione dei collaboratori, diretti ed indiretti, che si attestano oggi in oltre 240 lavoratori, ripartiti tra i due stabilimenti di Andezeno e di Molfetta. L’intento della famiglia è quello di preservare la proprietà a gestione familiare, traghettando l’azienda verso la terza e le future generazioni.

"La nostra produzione di cibo per animali domestici è distribuita tra lo stabilimento di Molfetta e lo stabilimento di Andezeno, consacrato quest’ultimo alla produzione del prodotto secco con oltre 70 milioni di chili all’anno di produzione. Tale sito produttivo beneficerà a breve di una nuova linea di confezionamento per i formati da 3-20 chili e dell’installazione di nuovi silos e linee di alimentazione alle confezionatrici che permetteranno di aumentare ulteriormente la capacità produttiva dello stabilimento. Nel 2023 a Molfetta, abbiamo superato tutti i nostri record produttivi lato linea vaschette e buste relativamente agli alimenti umidi per cani e gatti", dice Laura Morando.

Morando è tra le aziende più moderne in Europa, dotata delle più avanzate tecnologie che, con un ampio portafoglio di marchi, garantisce un’offerta ampia e variegata su tutti i canali di vendita in Italia e all’estero. Il capostipite Enrico Morando, da buon langarolo appassionato di enologia, fu pioniere anche della riscoperta del vitigno autoctono piemontese Ruchè, in cui ha creduto e investito, portando la Tenuta Montalbera, l’azienda vitivinicola della Famiglia Morando a Castagnole Monferrato, a diventare una delle cantine di riferimento per tutto il Monferrato, un territorio che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

