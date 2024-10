Next Generation

Takyon è una startup innovativa che ha creato il nuovo standard delle prenotazioni (basato sulla proprietà digitale) trasformando quest’ultime in Tak, dei beni digitali rivendibili. È presente nel mondo Hospitality e delle Experience in Italia e Spagna. A maggio 2023 Takyon è stata premiata da Fortune Italia come migliore startup per la sezione fintech degli ‘Innovation Awards’ e a settembre 2023 è stata inserita nella classifica delle 50 startup di viaggio più promettenti

in Europa, realizzata

da Eu-Startups.