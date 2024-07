Massima sinergia tra le società del Gruppo. Risorse e competenze condivise per crescere

LABOMAR È UNA SOCIETÀ specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. L’azienda è stata fondata nel 1998 dalla farmacia del dottor Walter Bertin a Istrana, in provincia di Treviso. Cinque anni dopo Bertin ha tenuto a battesimo Labomar Research, il ramo d’azienda dedicato alla ricerca e sviluppo. Ogni nuovo prodotto è frutto di un’attività di ricerca e sperimentazione nella quale Labomar è partner, guida e ispirazione. Nel 2004 Labomar inizia la sua trasformazione da laboratorio farmaceutico a industria manifatturiera e negli anni deposita 17 brevetti, anche grazie alle collaborazioni con importanti atenei per studi clinici e pubblicazioni scientifiche. L’obiettivo del Gruppo è quello di produrre integratori alimentari realizzati con tecnologie che ne aumentino la biodisponibilità degli attivi, ne modulino l’assorbimento nel tratto gastrointestinale e ne migliorino il gusto. Labomar realizza anche dispositivi medici che coprono diverse aree terapeutiche e che sono pronti per l’immissione in commercio, alimenti a fini medici speciali pensati per nutrizione di soggetti con alterata capacità di mangiare, digerire, metabolizzare o eliminare cibi o specifiche sostanze. Nel portfolio Labomar ci sono anche cosmetici, prodotti mirati alla risoluzione di problematiche cutanee come acne o dermatite atopica, o alla protezione, all’igiene e al trattamento delle diverse esigenze cutanee. La produzione Labomar annovera, infine, alimenti funzionali, cioè alimenti arricchiti di componenti con finalità salutistica. In tutta la sua gamma, Labomar esercita un totale controllo sulla filiera, partendo dalla produzione delle materie prime, a garanzia dei più elevati standard qualitativi e di sicurezza.

Nel 2012 il Fondo Italiano d’Investimento è entrato nel capitale di Labomar. Dopo sei anni di investimento, che ha soddisfatto sia il fondo sia la proprietà, il fondatore Walter Bertin ha riacquistato, nel gennaio 2018, le quote della società tornando al 100% del capitale. Nel 2022 il Gruppo ha posto particolare attenzione alla massimizzazione delle sinergie tra le sue varie società, mettendo a fattor comune risorse e competenze per ampliare il proprio portafoglio di offerta, entrare in nuovi mercati, efficientare alcuni processi, anche attraverso la diffusione delle best practices. Dopo un percorso in Borsa nel segmento Egm, conclusosi a settembre 2023, Labomar vede ora nella sua compagine societaria Charterhouse, una delle più antiche società di private equity operanti in Europa testimoniando, ancora una volta, l’elevata attenzione nel presidio del mercato e nella pianificazione della sua crescita. Labomar crede profondamente in un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità, sull’attenzione alle persone, all’ambiente e alla comunità. Per questo motivo ha adottato, già nel 2020, la qualifica statutaria di Società Benefit e successivamente ottenuto la Certificazione B Corp, confermando così la propria scelta di entrare a far parte di un movimento globale di aziende che rispettano alti standard di impatto sociale e ambientale.

Le. Ma.