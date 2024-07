Made in Toscana

Baraclit dal 1946 è leader nel settore dei prefabbricati in cemento per l’edilizia industriale, commerciale e logistica. Con una superficie produttiva di 300.000 metri quadri e oltre 350 dipendenti, serve il territorio nazionale e i Paesi esteri limitrofi dallo stabilimento di Bibbiena. L’azienda ha all’attivo 15.000 strutture realizzate, un fatturato annuo di 70 milioni di euro e due prestigiosi premi di architettura a livello nazionale per le sedi di Prada Shoes Factory (Montegranaro) e di Maglificio Gran Sasso (Sant’Egidio alla Vibrata).