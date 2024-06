Made in Toscana

Rcr Cristalleria Italiana è nata nel 1967 nel cuore della Toscana da un’idea di un gruppo di artigiani. Oggi, i calici e bicchieri in Luxion, il vetro sonoro superiore brevettato e 100% riciclabile, sono un punto di riferimento per chi cerca la massima qualità e l’eccellenza, ma anche la freschezza di un design per ogni occasione d’uso. La sede produttiva collocata nell’area Carbon Neutral della Provincia di Siena non presenta ciminiere, il processo di fusione è totalmente elettrico per limitare l’emissione di fumi.