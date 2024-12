L’assemblea dei soci il 12 dicembre a Roma

Si terrà il 12 dicembre, a Roma, al Parco dei Principi Grand Hotel,l’assemblea dei soci di Confindustria Nautica, che vede riuniti gli imprenditori della nautica da diporto per una giornata di lavori, confronto e aggiornamento sul settore nel tradizionale appuntamento di fine anno. L’evento inizierà alle ore 14.30, con un panel dal titolo “Nautica, la rotta tracciata dalle riforme nel contesto internazionale“. Tra i temi che verranno affrontati, ci sarà una discussione attorno alle politiche per la Blue economy e alle nuove norme per il settore.