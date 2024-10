La forza di Algeco: "Siamo veloci, intelligenti e modulari"

DALL’UMBRIA in tutto il mondo. Si occupa di vendita e noleggio di strutture modulari. E dal 1955 – quando ha inventato il concetto di costruzione modulare – è in prima linea nella fornitura di strutture prefabbricate, investendo continuamente nello sviluppo e nel miglioramento delle soluzioni fornite, che hanno la caratteristica di essere flessibili, adattabili, durevoli e sostenibili. Algeco Italia ha a San Gemini il suo quartier generale e il suo stabilimento produttivo, altre 12 sedi su tutto il territorio italiano e conta ad oggi 265 dipendenti. Nel 2020 diventa il maggior fornitore italiano di spazi modulari. La forza dell’azienda si basa sull’essere "veloce, intelligente, modulare". Fornisce inoltre attrezzature, connettività e soluzioni di arredamento innovative, all’insegna dell’efficienza e del rispetto dei più alti standard qualitativi. A raccontare "l’unicità del prodotto targato Algeco e di una manodopera attenta e altamente qualificata" è Vito Amati (nella foto in basso), ceo e managing director di Algeco Italia. "Il nostro obiettivo – tiene a precisare Amati – è creare un’azienda differente, che si impegni ogni giorno nella realizzazione e nel soddisfacimento dei bisogni dei clienti e dei suoi dipendenti. Ci prepariamo al futuro con lo sguardo rivolto al miglioramento continuo, nel rispetto della sicurezza e della sostenibilità ambientale, continuando a condividere valori e responsabilità". Proprio la sicurezza è un valore fondamentale e un caposaldo condiviso nel modus operandi dell’azienda. Tutti i lavoratori di Algeco sono dotati di dispositivi di protezione individuale, vengono organizzati costantemente corsi di aggiornamento ad hoc per il personale, si pone estrema attenzione nel mantenere sicuro e pulito il luogo di lavoro seguendo le norme e le procedure di salute e sicurezza, al fine di minimizzare al massimo i rischi. Algeco organizza eventi importanti sul tema e partecipa ogni anno al World Day for Safety and Health at Work con un ricco programma di iniziative in collaborazione con partner nazionali (primo fra tutti l’Anmil, Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro) e internazionali.

La sostenibilità è un altro principio cardine su cui si fonda l’azienda. I moduli possono essere riutilizzati fino a 20 volte nel corso del loro ciclo di vita, inoltre le unità sono riciclabili fino al 95%. Minimizzare la produzione di CO2, aumentare l’efficienza e le fonti sostenibili, eliminare gli sprechi, facilitare la manutenzione e il riutilizzo, gestire tutti i rifiuti in modo sostenibile: sono alcune delle azioni messe in campo da Algeco a tutela dell’ambiente. L’azienda ha al suo interno un team di ricerca e sviluppo che ha come obiettivo principale quello di individuare e proporre soluzioni innovative e pratiche, con lo scopo di ottimizzare continuamente i prodotti offerti sia per la vendita che per il noleggio. La sua missione non si limita solo a migliorare le soluzioni esistenti, ma anche a esplorare nuovi orizzonti tecnologici.

L’azienda multinazionale promuove inoltre un ambiente di lavoro inclusivo, in modo da permettere ad ognuno di esprimere a pieno il suo potenziale. "Il nosto punto di forza– specifica Amati – è sicuramente il senso di fiducia e responsabilità che l’azienda ripone nei suoi collaboratori, ma ancor di più la possibilità di potersi confrontare liberamente con la direzione aziendale. Non esistono barriere che impediscono un dialogo aperto e costruttivo volto a migliorare l’ambiente lavorativo". Sono attive politiche di welfare e di supporto per i dipendenti, vengono organizzati corsi di formazione fruibili all’interno della piattaforma aziendale di e-learning, oltre a workshop e sessioni di team building con professionisti esterni, master e/o corsi professionalizzanti dedicati a tutta la popolazione aziendale. Nel 2022 Algeco ha partecipato, attraverso un sondaggio somministrato ai suoi dipendenti, al ’Great Place to Work’ attestandosi 150ª azienda in Italia per il suo ambiente di lavoro eccellente. Nel 2023 Algeco si è classificata al 3° posto in Italia come ’Best Workplaces for Blue Collar 2023’. L’impegno di Algeco è altresì quello di operare in modo tale da mantenere la fiducia e il rispetto di collaboratori e clienti, garantendo un trattamento equo nei confronti degli interlocutori esterni (clienti e fornitori), a fare sì che i rapporti con loro siano gestiti nel rispetto degli standard etici aziendali di entrambe le parti.

Per quanto riguarda il mercato, Algeco ha una forte esperienza sia in ambito nazionale che internazionale, fornendo soluzioni per i settori: edilizia, istruzione, pubblica amministrazione, salute, terzo settore, eventi. In particolare, l’azienda si attesta leader nel settore scolastico. "Le scuole prefabbricate realizzate da Algeco offrono soluzioni moderne e funzionali, capaci di rispondere in modo efficace alle esigenze del mondo dell’istruzione. Ogni edificio modulare è progettato per creare ambienti ottimali per l’apprendimento, garantendo un perfetto equilibrio tra estetica, comfort e sicurezza, elementi fondamentali per il benessere degli studenti e del personale scolastico. Una delle principali caratteristiche delle scuole prefabbricate Algeco è la possibilità di personalizzare gli spazi a seconda delle necessità specifiche dell’Istituto".

"La rapidità di installazione e la possibilità di ampliamento delle strutture prefabbricate – dichiara Amati – rendono queste soluzioni particolarmente apprezzate da molte Amministrazioni locali, che considerano le scuole prefabbricate non solo una risposta temporanea a eventuali emergenze di spazio, ma anche una valida alternativa per edifici scolastici a lungo termine".