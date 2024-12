La bergamasca. Inntea apre la nuova sede negli Stati Uniti

DA BERGAMO A NEW YORK. È il cammino di crescita e di sviluppo internazionale che ha visto nelle scorse settimane Inntea (INNovazione TEcnologia Ambiente), società di ingegneria italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi avanzati per la gestione dell’energia rinnovabile, annunciare l’apertura di Inntea Usa Inc. Questa nuova sede nella città della Grande Mela rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di espansione internazionale dell’impresa che ha il suo quartier generale a Onore in provincia di Bergamo, rafforzando la sua presenza in un mercato chiave come quello statunitense, dove la domanda di soluzioni tecnologiche avanzate continua a crescere rapidamente.

"Dall’Europa alla metropoli di New York: siamo pronti ad affrontare una nuova fase di crescita e innovazione per rispondere alle esigenze dei nostri clienti internazionali e alle ambizioni del mercato americano – commentano Amedeo Scandella e Simona Pezzoli (nella foto in alto), fondatori e amministratori di Inntea -. Gli Stati Uniti rappresentano per noi un’opportunità straordinaria per espandere la nostra visione innovativa e per consolidare la qualità dei nostri servizi, rafforzando le alleanze strategiche che uniscono Europa e America. La nostra visione va oltre il semplice trasferimento tecnologico: puntiamo a una presenza capillare, che garantisca supporto tecnico e assistenza diretta, creando valore tangibile nei mercati di riferimento. Con piani ambiziosi per una espansione globale, siamo pronti a supportare i nostri clienti ovunque nel mondo, sempre con lo stesso impegno per l’eccellenza e la qualità. Questa avventura non è solo un’opportunità, ma anche una grande responsabilità, un passo decisivo verso un futuro sostenibile, interconnesso e prospero per tutte le parti coinvolte".

La nuova sede "Inntea Usa Inc" rappresenta un passo cruciale per portare l’innovazione sviluppata dalla società di Ingegneria di Onore sul mercato americano, e per sostenere meglio i clienti italiani ed europei che operano negli Stati Uniti. "Abbiamo già iniziato a immergerci nel dinamismo e nell’energia di questo Paese, incontrando partner e interlocutori che condividono la nostra visione e ci incoraggiano a dare il massimo – aggiungono Amedeo Scandella e Simona Pezzoli -. Siamo pronti a lavorare duramente, consapevoli che il nostro know-how può fare la differenza e che potremmo raggiungere risultati ambiziosi".

Inntea Usa si propone di giocare un ruolo importante nella modernizzazione delle infrastrutture elettriche americane, un settore in rapida evoluzione, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate sviluppate dal team dell’azienda bergamasca. L’apertura della nuova sede negli Stati Uniti - con un investimento previsto di 2 milioni di euro in due anni - si inserisce all’interno di un percorso di forte crescita finanziaria, strutturale e operativa dell’azienda che è passata dai 2 milioni di fatturato del 2020 ai 7 milioni del 2023, con una previsione dei ricavi nel 2024 di oltre 10 milioni di euro e un tasso di crescita annuale composto del 50%. In questi anni Inntea ha allargato il proprio portfolio clienti in mercati strategici come America, Australia e Germania, affrontando sfide globali legate alla sostenibilità e all’innovazione energetica. Ogni progetto è frutto di una stretta collaborazione con il cliente: grazie al suo know how Inntea è infatti in grado di rispondere alle esigenze specifiche, offrendo soluzioni su misura, combinando tecnologia d’avanguardia e attenzione alla sostenibilità. La costante ricerca e sviluppo è un elemento fondamentale per Inntea che monitora e implementa le tecnologie emergenti più avanzate, come Intelligenza Artificiale, Industria 5.0 e Digital Twin. Questo impegno permette all’azienda di anticipare le esigenze del mercato e di mantenere alta la competitività dei suoi clienti. Tra i progetti di spicco, Inntea ha fornito stazioni di potenza per un campo fotovoltaico da 47 MVA in Inghilterra e ha realizzato stazioni di Heavy E-Mobility in Australia. Lavora per clienti di ogni dimensione, dalle start-up alle grandi multinazionali, garantendo massima qualità e flessibilità nelle soluzioni proposte tailor-Made. Fondata nel 2009 su valori come integrità, rispetto, eccellenza, spirito di squadra e innovazione, la mission di Inntea è di contribuire ad uno sviluppo sostenibile, migliorando la qualità della vita attraverso una gestione ottimale dell’energia. I principali mercati di riferimento sono Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Australia, Russia e Svizzera.

Sin dalla sua fondazione, infine, Inntea ha operato con costanza a favore dell’ambiente, con l’obiettivo di raggiungere quel grado di sostenibilità fondamentale per garantire un futuro migliore alle generazioni future. La sede, situata a circa 700 metri di altitudine, è immersa in un contesto naturale unico, circondata da montagne verdi, alberi e corsi d’acqua. Da questa posizione privilegiata, è possibile ammirare il massiccio della Presolana in tutto il suo splendore. Proprio da questo ambiente, Inntea ha tratto la consapevolezza dell’importanza di rispettare la natura e dell’ecosistema, rendendo questi valori il fondamento delle sue attività. Con questa visione, l’azienda progetta e realizza sistemi industriali per la gestione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. "La montagna non è solo un luogo fisico, è uno stile di vita che insegna autenticità, misura e responsabilità", spiega Simona Pezzoli.