Kyndryl potenzierà. Copilot di Microsoft

KYNDRYL, LEADER mondiale nei servizi di infrastruttura IT, ha annunciato l’ampliamento del proprio portafoglio con nuovi servizi dedicati a Copilot per Microsoft 365, finalizzati ad accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle aziende. Il pacchetto di Microsoft, che integra appunto gli algoritmi intelligenti, sviluppato da Kyndryl, è progettato per supportare i clienti a massimizzare i benefici derivanti dall’integrazione di Copilot, consentendo una trasformazione digitale più rapida ed efficace. Attraverso i nuovi servizi, l’azienda supporta i clienti nella definizione di casi d’uso concreti e ad alto impatto, progettati per l’adozione di Copilot in Microsoft 365. In tale ambito, Kyndryl combina avanzate capacità di gestione dei dati, inclusi quelli legati a Microsoft Purview, con estensioni dei dati, progettazione di interfacce utente e sistemi di reportistica orientati al miglioramento continuo. Questo approccio punta a potenziare il processo decisionale, snellire le operazioni e accelerare l’adozione dei servizi Copilot per Microsoft 365.

"Abbiamo creato un ambiente sicuro e affidabile che consente ai nostri clienti di sfruttare i benefici e il potenziale di Copilot per Microsoft 365, al contempo loro possono guidare l’efficienza operativa e integrare l’IA per ottenere risultati di business tangibili e misurabili e accrescerli", spiega Ivan Dopplé (nella foto sotto), global practice leader di Kyndryl Digital Workplace Services. "Con oltre trent’anni di esperienza nella gestione avanzata dei dati, nella sicurezza informatica e nella governance di ambienti IT complessi, siamo nella posizione ideale per collaborare con Microsoft, facilitando l’implementazione su vasta scala di Copilot per Microsoft 365 che possa generare un impatto all’interno delle realtà aziendali", prosegue il manager. A completamento dell’offerta, Kyndryl ha sviluppato il Copilot Value Discovery Workshop, un percorso mirato per supportare le organizzazioni a identificare il pieno potenziale delle funzionalità di intelligenza artificiale integrate in Copilot per Microsoft 365. Questa sessione consente di validare le competenze tecniche richieste, verificare l’aderenza ai prerequisiti necessari per l’adozione di Copilot e affrontare in maniera strutturata le esigenze di governance delle informazioni, assicurando un’implementazione in linea con gli standard aziendali.

Letizia Magnani