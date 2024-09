Innovazione

Henoto è attiva nel mondo degli allestimenti fieristici, degli eventi, dell’architettura temporanea e della vetrinistica. Fiere, Eventi, Mostre, Showroom, Retail, Outdoor e Contract rappresentano solo alcuni degli ambiti in cui operiamo con competenze specifiche per ogni settore coinvolto. Società del gruppo BolognaFiere, Henoto ne rappresenta il tassello fondamentale dedicato alla produzione: la struttura completa e autonoma all’interno della quale vengono eseguite tutte le lavorazioni per la realizzazione delle strutture.