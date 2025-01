IMCD: il sapore della chimica che anticipa le sfide del domani

SUPPORTARE I CLIENTI nella creazione di prodotti sempre più sostenibili e innovativi, vicini alle esigenze e alle richieste del consumatore. È questa la mission di IMCD Group, multinazionale specializzata nella formulazione, vendita e distribuzione di specialità chimiche e ingredienti alimentari, che prosegue il proprio percorso di crescita, innovazione ed eccellenza, confermandosi leader in uno dei contesti di distribuzione più frammentati e competitivi in Europa. IMCD Italia (220 milioni di ricavi nel 2024 e un Ebitda raddoppiato in 10 anni) è la sede locale più cresciuta sia in maniera organica sia grazie ad acquisizioni mirate specie nel campo della farmaceutica ed è parte di IMCD Group, il cui fatturato 2023 ha raggiunto quota 4,443 miliardi di euro e che oggi vanta 4.700 dipendenti e oltre 60.000 clienti. IMCD Italia è oggi il punto di riferimento nel settore delle specialità chimiche per il nostro Paese.

Con oltre 150 professionisti (+15% sul 2022) e più di 5milaclienti, il team italiano mette in campo competenze uniche per portare sul mercato un’offerta formulativa e consulenziale ad alto valore aggiunto, che fa della competenza tecnica e della profonda conoscenza delle esigenze dei clienti, in continua evoluzione, i suoi principali punti di forza. "Il nostro compito è da una parte ascoltare le esigenze del cliente – spiega l’amministratore delegato IMCD Italia Marco Madeddu (nella foto in alto) – ma dall’altro quello di proporre noi innovazioni di prodotto che partono dalla materia prima e possono arrivare al prodotto finito". Che può essere il sapore innovativo di una cotoletta vegana oppure la particolare formulazione di un prodotto farmaceutico o cosmetico, visto che la farmaceutica e il settore della cura del corpo sono quelli che presentano i tassi di crescita maggiori e le potenzialità di sviluppo più forti. "Per non dire che la farmaceutica – spiega Madeddu – lascia intravedere margini di innovazione davvero importanti con la concreta possibilità che arrivino in farmacia, se non a casa, stampanti con le quali realizzare le pastiglie su misura. A noi spetterà offrire i principi attivi e le componenti che andranno ad alimentare la stampante".

Grazie alla loro innata versatilità, le specialità chimiche – che sono il core business dell’azienda - trovano applicazione in mercati cruciali e innovativi, quali ad esempio il cosmetico, l’energetico, l’agrochimico, il farmaceutico, l’alimentare, quello della mobilità e delle costruzioni, contribuendo significativamente alla realizzazione di soluzioni che favoriscono uno sviluppo sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

"Siamo un Paese all’avanguardia nel settore della distribuzione di specialità chimiche. Il nostro è un mercato molto dinamico e focale non solo per i nostri clienti, ma anche per il sistema Paese", spiega Madeddu. Che aggiunge: "La solidità del nostro gruppo e gli investimenti fatti in questi anni hanno accelerato la trasformazione digitale e rinforzato la nostra offerta laboratoriale, permettendoci di guardare con ottimismo al futuro. L’Italia è da sempre e per diversi motivi il Paese perfetto per il nostro modello di business. Lo è soprattutto per la sua natura creativa e innovativa, che la rendono culla d’eccellenza in tutti i settori di mercato, per la sua conformazione geografica, che richiede capillarità commerciale e logistica, e per la dimensione del tessuto produttivo, fatto di piccole e medie imprese che necessitano di volumi ridotti e di servizi pressoché personalizzati".

In linea con gli obiettivi di crescita e sviluppo che mettono al centro le persone, tra processi digitalizzati, innovazione e sostenibilità, IMCD Italia ha inaugurato nei mesi scorsi la nuova sede di Milano, che include anche due nuovi laboratori dedicati a settori strategici per l’economia del Paese. All’interno della sede rinnovata, i due nuovi fiori all’occhiello: i laboratori food&nutrition e beauty&personal care, che si aggiungono al nuovo laboratorio coatings&construction, hub di riferimento per formulazioni, applicazioni e formazione interna nonché primo laboratorio IMCD per il mercato degli adesivi, situato presso la sede di Affori di IMCD. "I nostri nuovi laboratori – spiega Madeddu - saranno un acceleratore di innovazione, il luogo dove competenza e creatività delle nostre persone si uniranno a quelle di clienti e fornitori per costruire un futuro migliore attraverso formulazioni sempre più "green", che saranno in grado di rispondere alle sfide globali consentendo uno sviluppo economico sostenibile".

IMCD Group, con sede a Rotterdam, nei Paesi Bassi, è leader globale di mercato nella vendita, marketing e distribuzione di specialità chimiche ed ingredienti. I professionisti che ne fanno parte offrono soluzioni a fornitori e clienti in EMEA, nel continente Americano e in Asia-Pacifico per i mercati a cui si rivolgono, mettendo a disposizione portafogli di prodotti completi che vanno da home, industrial and institutional care, personal care, food and nutrition e pharmaceuticals, lubricants and energy, coatings and construction, advanced materials, industrial solutions e instruments. Fondato nel 1995, il Gruppo IMCD nasce dalla fusione di diverse aziende e si afferma rapidamente tra gli attori chiave nella distribuzione di specialità chimiche. Oggi, con oltre 4.700 professionisti, la società opera in più 60 Paesi, dall’Europa agli Stati Uniti, dal Medio Oriente al Sud America, dal Sud-Est asiatico alla Corea del Sud e dal 2014 è quotata al mercato Euronext, il mercato azionario di Amsterdam. In ciascun Paese, un team dedicato di esperti tecnici e commerciali opera in stretta collaborazione per creare soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze del mercato di riferimento e per supportare, con un’assistenza di valore, i circa 60mila clienti e fornitori a livello mondiale.