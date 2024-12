Il solare riparte: nuovi impianti in tutto il Paese. In fase di sviluppo 74 progetti in 13 Regioni

L’ITALIA È STATA fin da subito uno dei mercati in cui Recurrent Energy ha creduto di più. Nel 2017 approda a Milano, inaugurando la sua sede, rafforzando il proprio team e avviando i primi progetti di sviluppo: un momento non propriamente favorevole per il settore dove era terminata l’epoca degli incentivi dei cosiddetti ’conti energia’. Da lì a poco il mercato del solare riparte, inizia così il periodo del ’market parity’, per cui il costo dell’investimento e quindi della componentistica è diminuito a tal punto da far sì che l’investimento diventasse interessante dal punto di vista dei ritorni anche senza gli incentivi, semplicemente vendendo l’elettricità in rete. Oggi Recurrent Energy è tra i leader del settore come numeri, esperienze e team. Due uffici a Roma e Milano – dove ha recentemente inaugurato una nuova sede - con circa una settantina di persone. L’Italia è uno dei mercati in cui l’azienda punta a livello globale sia per volumi che per durata dell’investimento: insieme a Spagna, Stati Uniti e in parte anche Regno Unito, sono i mercati principali in cui l’azienda punta a crescere nel lungo termine.

In Italia Recurrent Energy sta sviluppando 74 progetti in 13 Regioni, annoverando una pipeline di 2.5 GW di fotovoltaico e 10GWh di BESS, di cui 1,3 GW all’esame di Regioni e Ministero. Solo nel primo semestre del 2024, Recurrent Energy, in Italia, ha connesso quattro impianti in Sicilia e Sardegna per un totale di circa 90 MW. Gli impianti attualmente in fase di costruzione sono localizzati uno a Montalto di Castro (Viterbo) il cui completamento è previsto entro l’inizio del 2025, uno in Sicilia e uno in Piemonte la cui realizzazione è prevista nel primo semestre del 2025. L’obiettivo è di raggiungere circa 1 GW nei prossimi tre anni come impianti operativi.

A febbraio è stata oggetto di un investimento di 500 milioni di dollari, da parte di BlackRock e, a maggio, di un finanziamento fino a 1,3 miliardi di euro di dieci banche europee per la costruzione di progetti in Italia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Germania. Due mesi dopo, lo scorso luglio Recurrent ha annunciato un finanziamento da 50 milioni da parte della Banca Europea per gli Investimenti (Bei). La linea di credito sosterrà lo sviluppo e la realizzazione di un portafoglio di energia solare in Italia. Il finanziamento, pari a 50 milioni di euro per 5 anni, è in linea con le priorità di credito della Bei in materia di energia rinnovabile, azione per il clima e coesione sociale ed economica. Questa transazione rafforza la leadership di Recurrent Energy nella transizione energetica in Italia, potenziando la capacità di energia rinnovabile del Paese e supportando gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni e maggiore autonomia energetica. Queste operazioni permetteranno a Recurrent Energy di rafforzare ulteriormente il proprio portafoglio di progetti, favorendo la transizione strategica da puro sviluppatore a uno sviluppatore, produttore di energia elettrica e operatore in mercati altamente strategici.

M.D.F.