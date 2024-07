Il fatturato di Sesa cresce. Aumenta anche l’occupazione

IN TEMPI di Olimpiadi, non è fuori luogo paragonare i risultati di Sesa, il gigante dell’informatica di Empoli quotato in Borsa, a quelli dei grandi protagonisti della competizione nata a Olimpia. Se l’azienda di via Piovola fosse un atleta avrebbe ottime possibilità di aggiudicarsi una medaglia e, per quanto riguarda la crescita rispetto ai dati della concorrenza, si collocherebbe senza dubbio in zona oro, perché la crescita aziendale è più alta (in gergo si dice che l’impresa sovraperforma), e non di poco, di quella dei concorrenti. Siamo di fronte, infatti, a un incremento del fatturato dal 10,4% (dato provvisorio), rispetto al 2,7% fatto registrare dal settore dell’information technology. Tanto per fornire un altro elemento di valutazione, "nel periodo 2012-2024 – dicono in azienda – la società ha conseguito un andamento di crescita continua di ricavi (tasso annuo di crescita composito +12,1%) e di occupati (tasso annuo di crescita composito +17%). Se a questi dati si aggiunge un fatturato, chiuso al 30 aprile, di oltre 3,2 miliardi, la società, nata nel 1973 per opera del presidente Paolo Castellacci, si pone come una delle più grandi con sede e testa, o centro decisionale se volete, in Toscana.

Il Gruppo Sesa rafforza così il proprio ruolo di operatore di riferimento del mercato dell’informatica e dei servizi connessi, guidando l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale dell’economia italiana e fornendo un supporto alla domanda di digitalizzazione di imprese e organizzazioni. Risultati miliardari significano, come detto sopra, anche dipendenti che lavorano. Il gruppo conta 5.700 addetti, 900 dei quali a Empoli e 1.400 in Toscana. Con un incremento complessivo del 21% anno su anno, per il 98% assunti a tempo indeterminato. Per dare un’idea, nell’ultimo anno, sono entrati in Sesa circa 1.000 dipendenti, grazie anche a una serie di acquisizioni di imprese più piccole, senza dimenticare le assunzioni dirette, tutt’altro che trascurabili. I buoni risultati degli ultimi anni devono essere anche inquadrati nell’accelerazione impressa dal Covid al mercato dell’informatica, con la necessità di lavorare anche da casa. Certo, per mettere a segno i risultati, serve non poco essere ben inseriti nel mercato e contare sulla fiducia della clientela. La scelta dei vertici aziendali è quindi quella di non crescere solo per linee eterne ma anche per quelle interne. D’altra parte una crescita omogenea ha bisogno di entrambe le leve su cui agire.

Dalle parti di via Piovola, si può dire che la crescita per via esterne, con le acquisizioni, sia una strategia messa in atto ormai da molti anni: non è certo facile tenere il conto delle acquisizioni di imprese portate a termine. Per chiarezza, si può parlare di qualcosa come circa una sessantina di acquisizioni solo dal 2020. Ma l’appetito, diciamo così, era ben presente anche negli anni precedenti. Semmai, talvolta, l’azienda fa notare che non è facile trovare personale adeguato alle proprie richieste per nuove assunzioni. Forse è anche per questo che la società ha dato vita a un Its (Istituto tecnico superiore) al suo interno per formare, almeno in parte, le figure professionali che le servono. In questo quadro Sesa ha approvato anche il nuovo piano di welfare per il 2024-2025, ulteriormente rafforzato rispetto al precedente, con rinnovata attenzione su inclusione, formazione, sostenibilità e benessere delle persone e nuovi investimenti e iniziative dedicate ai dipendenti under 30 (pari a circa il 25% del totale degli addetti al 30 aprile 2024).

"Le iniziative per favorire l’equilibrio tra lavoro e vita privata e il benessere delle nostre persone sono valori fondamentali di Sesa, fin dalla sua costituzione nel 1973. Continuiamo a considerare l’attenzione verso le persone, l’ambiente e le comunità sociali in cui operiamo come gli elementi centrali della nostra visione d’impresa, orientata da sempre alla crescita sostenibile e alla generazione di valore per tutti gli stakeholder", commentano Paolo Castellacci (nella foto sotto) e Giovanni Moriani, presidente e fondatore di Sesa il primo e vicepresidente il secondo. Uno sguardo complessivo sull’andamento di Sesa, basato sulle cifre e sulle prospettive, lo fornisce poi l’amministratore delegato Alessandro Fabbroni (nella foto sopra).

"La nostra cultura d’impresa è da sempre orientata alla crescita sostenibile di ricavi e competenze: anche in questo esercizio abbiamo conseguito un incremento forte sia in termini di risorse umane, in crescita del 21%, che di ricavi, che hanno raggiunto e superato i 3,2 miliardi a livello consolidato, con un aumento del 10,4% rispetto allo scorso esercizio, conquistando ulteriori quote di mercato in tutti i settori di attività della società. Una crescita che per circa due terzi si è generata in modo organico, mentre per il 35% è stata alimentata da 13 acquisizioni realizzate nell’esercizio 2023-24, confermando il nostro percorso di lungo termine caratterizzato da un incremento continuo di ricavi nel periodo 2012-2024, con una crescita media annuale del 12,1% a livello di Gruppo". L’ad sul fronte del futuro dell’azienda dice che "proseguiremo nella direzione della crescita anche nell’esercizio che chiuderà al 30 aprile 2025, grazie al posizionamento nelle principali aree dell’innovazione tecnologica, dal cloud alla cybersecurity sino al data/AI. Sul fronte delle acquisizioni e della leva esterna andremo in continuità, selezionando operazioni di natura industriale, sia in Italia che all’estero, che possano costituire occasione di accelerazione del nostro sviluppo organico specialmente sul fronte delle competenze tecniche. L’attenzione alle persone e alla generazione di valore per tutti coloro che sono coinvolti nell’attività dell’azienda resteranno elementi centrali dei nostri obiettivi e del nostro percorso di crescita".