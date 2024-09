Il Consiglio nazionale promuove l’innovazione

Il Consiglio nazionale delle ricerche (in sigla Cnr) è il principale ente pubblico di ricerca italiano. Vigilato dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), è stato fondato nel 1923 e ha il compito di realizzare progetti di ricerca scientifica nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo del Paese, promuovendo l’innovazione, l’internazionalizzazione del sistema ricerca e favorendo la competitività del sistema industriale. L’attuale presidente è Maria Chiara Carrozza, ex ministra nel governo Letta.