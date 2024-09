Henoto in giro per il mondo: "Al vostro fianco, ovunque siate"

"SIAMO ORGOGLIOSI di poter dire alle imprese: ovunque sia il vostro business, siamo al vostro fianco per supportarvi ad accrescere il valore dei vostri brand e sviluppare nuove opportunità commerciali", queste le parole di Gianpiero Calzolari (nella foto sopra), presidente Henoto, società di BolognaFiere Group, specializzata in architetture temporanee. Più che uno slogan, sottolinea Calzolari "è un’affermazione che si basa su fattori contingenti: abbiamo know-how, lavoriamo in tutto il mondo attraverso nostre sedi o partnership consolidate, abbiamo una solida conoscenza dei mercati esteri, siamo innovativi nelle soluzioni e nell’approccio al lavoro e le nostre unità produttive operano in modalità 4.0 mettendo in primo piano sostenibilità e rispetto dell’ambiente". Senza dimenticare, aggiunge Calzolari "che abbiamo oggi un team di 300 collaboratori, con un’età media di 35 anni, motivati e preparati, che sono il nostro sguardo al futuro. Oggi siamo leader di settore e il piano di sviluppo prevede di rafforzare ulteriormente la presenza internazionale, l’ampliamento delle competenze e la prosecuzione del percorso di ricerca/sviluppo che ci ha consentito di distinguerci per innovazione, sostenibilità e qualità".

La società è cresciuta moltissimo in poco tempo e ora punta sull’internazionalità. Questo quanto sottolinea il presidente di Henoto, Calzolari: "Per il futuro consideriamo fondamentale operare su scala mondiale e, già oggi, l’elenco delle nostre commesse all’estero è significativo del posizionamento della Società. Cito alcuni recenti interventi: abbiamo realizzato gli stand di rappresentanza di Enit nelle fiere di Parigi e di Tokyo, collaboriamo con industrie leader mondiali per le loro iniziative all’estero, come nel caso di un famoso gruppo del packaging per il quale abbiamo realizzato un importante intervento a Chicago".

Acquisire nuove quote di mercato è fondamentale per le imprese impegnate a confrontarsi in uno scenario globalizzato e sono sempre più numerose le aziende che pianificano strategie di crescita anche attraverso una più incisiva presenza ai grandi appuntamenti fieristici e la realizzazione di eventi e di iniziative funzionali all’avvio di nuovi percorsi commerciali. Henoto, nelle intenzioni dei suoi amministratori, vuole dare risposte concrete proprio alle esigenze di queste imprese. "Solo a livello europeo entro fine anno saremo intervenuti in 130 eventi e fiere, inoltre i nostri team sono già al lavoro in tutto il mondo, per i grandi appuntamenti fieristici del secondo semestre 2024, da Automechanika, che si trova in Germania, ad alcuni eventi del network Cosmoprof in Asia", afferma il presidente di Henoto.

La società, insomma, investe risorse e strategie per potenziare la propria presenza nei mercati internazionali. Competenze, expertise internazionale e un approccio problem solving innovativo, consentono ad Henoto, aggiunge Calzolari "di delegare alla Società tutte le attività necessarie a finalizzare al meglio le iniziative, siano esse fiere, eventi, mostre, contract, intervenendo dalla progettazione alla produzione, dalla realizzazione, alla comunicazione. Il nostro è un work in progress di attività senza sosta, dopo un’estate che ci ha visti impegnati nell’allestimento, per le Olimpiadi 2024 a Parigi, di Casa Italia". Quella di casa Italia a Parigi è stata, dice Calzolari "una commessa di grande soddisfazione", così come altri importanti lavori realizzati dai team di Henoto, "per la Biennale Cinema di Venezia, per il 25esimo del Casinò di Venezia e per l’allestimento della Mostra Homo Faber, poi il Salone Nautico di Genova, la Coppa Davis a Bologna, e molto altro", aggiunge Calzolari.

Dialogo con il cliente per comprenderne esigenze e potenzialità, confronto sulle soluzioni personalizzate più performanti, progetti di alta qualità, in linea con il miglior profilo made in Italy, innovativi e sostenibili: questi sono, in sintesi, i plus che hanno permesso alla società bolognese di ampliare velocemente il proprio business in tutti gli ambiti di intervento. Dalle architetture temporanee al retail, dagli eventi fieristici in giro per il mondo, agli allestimenti per grandi eventi internazionali, acquisendo la leadership di settore in Italia e un ottimo posizionamento sui mercati globali.

Nel triennio 2021-2023 la crescita del fatturato di Henoto ha sottolineato la solidità della società e le potenzialità di sviluppo future: il valore è, infatti, passato dai 31 milioni di euro, del 2021, ai 67 milioni di euro del 2022. Il 2023 si chiude con un fatturato a tre cifre, che supera i 100 milioni di euro. Un trend positivo, che è stato determinato, in buon parte, anche dalle scelte del management di ampliare in questi anni il ventaglio di ambiti in cui la società opera, in Italia e all’estero. L’ampio spettro di competenze di Henoto, fa sì che, sempre più frequentemente, la società bolognese attivi coi clienti collaborazioni di filiera che possono comprendere, ove necessario, anche le attività tipiche delle agenzie, ad esempio per l’organizzazione di eventi, dalla progettazione all’allestimento, dal catering alle strategie di marketing e comunicazione.

E in quest’ottica sempre più internazionale, oggi Henoto conta sedi in tutto il mondo. In Italia, Bologna, Milano, Padova e a Rimini. Henoto si trova inoltre in Europa, a Lugano, in Svizzera, Ettlingen (in Germania), a Varsavia (in Polonia) e a Parigi (in Francia). La società conta, poi anche sedi negli Stati Uniti, a Chicago, Las Vegas, New York e Orlando, in Messico, a Città del Messico e a Leon, nel Middle East, a Dubai e in Asia, a Shanghai. In pochi anni Henoto è riuscita così a costituire una rete capillare di sedi in quasi tutto il mondo, con personale in loco, con una profonda conoscenza dei rispettivi mercati di intervento, delle normative vigenti e delle potenzialità di crescita di ogni singolo Paese.