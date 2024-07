Espansione strategica anche oltreoceano

SOSTENIBILITÀ E ATTENZIONE alla qualità di vita dei dipendenti. È questo che contraddistingue, anche, la filosofia di Labomar. Il Gruppo è cresciuto molto dagli esordi, legati al piccolo laboratorio della farmacia di famiglia, dove ancora vengono venduti i preparati di Walter Bertin. Da lì, dalla passione per le materie prime e per il benessere per le persone, è nato anche il percorso industriale, che ha portato Labomar a diventare un punto di riferimento mondiale per gli integratori e per i dispositivi medici. Il Gruppo è cresciuto negli anni anche grazie ad alcune recenti acquisizioni. Si tratta di Labomar Canada, Welcare e Labiotre.

Welcare è stata fondata nel 2001, ad Orvieto da Franco de Bernardini e Fulvia Lazzarotto, attuale ceo della società. Welcare Industries è un’azienda Made in Italy leader nella produzione e distribuzione di dispositivi medici, biocidi e soluzioni personalizzate per il paziente e per il caregiver. Dagli inizi degli anni 2000, la gamma di prodotti di Welcare Industries si è sempre più diversificata. I principali segmenti in cui spazia l’approccio Welcare sono il trattamento delle lesioni croniche, la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee causate da radio e chemioterapia, la cura dermatologica e la detersione dell’anziano non autosufficiente. I prodotti sono ora distribuiti attraverso una rete esclusiva di distributori in oltre 20 Paesi e 5 continenti, con particolare successo in Arabia Saudita e in altri paesi del Golfo. L’attenzione nei confronti delle persone è accompagnata dall’attenzione per la sostenibilità ambientale, che inizia con la promozione di un modello produttivo ecosostenibile, basato sui principi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse, e continua con il rispetto dell’ambiente e della salute dei consumatori. L’azienda è entrata a far parte del Gruppo Labomar nel 2021. Labomar Canada, invece, è stata acquisita nel 2019 per le sue caratteristiche, simili in tutto e per tutto alla farmacia di famiglia. Nata nel 1990 a Montréal, in Canada, l’azienda opera nel mercato del farmaco, ma anche in quello cosmetico e nutraceutico nel Nord America. Il suo settore di business interessa principalmente lo sviluppo, la produzione, il confezionamento di prodotti liquidi, semi-liquidi e in crema per queste industrie di qualità. Mentre Labiotre si trova in Toscana, in provincia di Firenze, e si occupa di materie prime e produce estratti di erbe officinali con tecniche innovative.

Le. Ma.