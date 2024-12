Economia del mare

Explora I, come spiegano da Msc, è "la quintessenza del lusso moderno". La nave, emblema del Made in Italy, è lunga 248 metri e ospita 461 suite, 5 piscine e 6 ristoranti. A partire da giugno 2024, Explora‎I ospita a bordo una collezione privata di stampe in edizione limitata firmate da due grandi nomi della pop art: Andy Warhol e Roy Lichtenstein. La dottoressa Sylvia Earle, oceanografa, esploratrice e ambientalista di fama mondiale, è la madrina di Explora I, la prima nave

della flotta Explora Journeys

di Msc Crociere.