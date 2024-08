"Così ricerca e innovazione ci hanno resi leader mondiali"

LA PIERALISI è una delle aziende simbolo delle Marche. La sua storia ha segnato l’evoluzione socioeconomica della regione e rappresenta una delle aziende leader in Italia e all’estero. Aldino Zeppelli (nella foto sopra), 54enne ingegnere di origini modenesi, è da poco il nuovo amministratore delegato della Pieralisi Group di Jesi ed è lui che ci ha spiegato la storia dell’azienda: "La Storia della Pieralisi è il tipico esempio dell’eccellenza marchigiana e italiana. La passione per l’innovazione guida il cammino di Pieralisi fin dalle sue origini, quando Adeodato Pieralisi, nel 1888, fonda nel piccolo borgo di Monsano la prima officina dando vita ad una realtà produttiva a carattere familiare. Dal secondo dopoguerra, nella sede principale di Jesi, l’attività si indirizza e specializza verso la produzione delle prime macchine olearie, segnando il passaggio da sistema produttivo a carattere familiare a solida organizzazione di tipo industriale su ampia scala. Negli anni ’60 l’Ingegnere Pieralisi, succeduto al padre nella conduzione dell’azienda, rivoluziona i sistemi tradizionali di estrazione dell’olio di oliva e conquista i mercati nazionali ed internazionali con l’introduzione del primo decanter per la lavorazione in continuo delle olive. La sperimentazione di soluzioni tecnologiche sempre nuove, unita ad esperienza e know-how, spinsero la Pieralisi ad applicare la forza centrifuga, fino ad allora utilizzata esclusivamente nel settore oleario, anche in altri processi produttivi dei settori agroalimentare, industriale e in quelli relativi al trattamento delle acque, tanto da farla divenire in pochi anni leader mondiale nella centrifugazione. Negli anni ‘80 con una prima gamma di estrattori centrifughi e separatori verticali Pieralisi rende possibile il recupero delle acque nei vari processi municipali e industriali, la riduzione del volume dei fanghi oltre alla loro applicazione in impianti di produzione di biogas e di energie alternative a biomasse. Dopo una fase di continua espansione commerciale e di globalizzazione entra in gioco, nel 2020, un nuovo azionista, IDeA CCR II. In quest’anno, per accelerare i piani di sviluppo dell’azienda in tutti i settori di riferimento e consolidare il posizionamento di leadership nel contesto competitivo globale, entra nell’azionariato al 51% IDeA Corporate Credit Recovery II (IDeA CCR II), fondo di Debtor-in-Possession Financing italiano, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, società del Gruppo DeA Capital. Oggi siamo presenti in tutto il mondo con insediamenti produttivi e commerciali strategicamente dislocati in Italia, Spagna, Grecia, Germania, Olanda, Stati Uniti, Brasile e Tunisia e riconosciuti come il leader mondiale nelle applicazioni olearie".

Quali sono i programmi di sviluppo dell’azienda?

"Per quanto riguarda l’applicazione olearia, i nostri programmi sono di mantenere e sviluppare la nostra leadership e di divenire il fornitore privilegiato per tutti i nuovi clienti che stanno facendo investimenti importanti in nuovi territori come area Balcanica e del Middle East. La nostra presenza capillare e la disponibilità di centri di eccellenza come le sedi di Bari e Firenze rappresentano un vantaggio competitivo unico rispetto alla concorrenza al fine di offrire un livello di servizio superiore ai nostri clienti. Abbiamo grandi prospettive di sviluppo nelle applicazioni industriali soprattutto nel trattamento delle acque e nel settore alimentare dove stiamo ricevendo un elevato numero di referenze di grande successo grazie alla qualità e alla prestazione dei nostri impianti. I mercati sui quali stiamo rafforzando la nostra presenza sono soprattutto il mercato brasiliano, Latam e Nord Europeo con una propensione allo sviluppo del mercato Usa e Sud Europeo".

Come state attuando i piani di internazionalizzazione e soprattutto quali sono i nuovi mercati esteri sui quali puntate?

"L’espansione geografica rappresenta un elemento fondamentale per la nostra crescita organica. Come dicevamo, puntiamo ad uno sviluppo del mercato spagnolo, area Balcanica e Middle East per la parte olearia e abbiamo chiari piani di espansione del mercato Usa ed europeo per la parte industriale".

Quanto è importante in Pieralisi l’innovazione e la ricerca?

"Innovazione e ricerca sono elementi che hanno reso la Pieralisi un leader mondiale nel mondo della Separation Technologies. Recentemente sono state aggiunte alla gamma Pieralisi alcuni prodotti che aumenteranno la nostra competitività come il My Mil per offrire un prodotto premium per la produzione di olio d’oliva premium, la nuova serie di gramole My Blend ed un innovativo prodotto per le alte portate nelle applicazioni industriali presentato tra l’altro successo e apprezzamento dei visitatori alla fiera Ifat 2024 di Monaco. Continuiamo a volere che la Pieralisi sia vista nel mercato come l’azienda leader nello sviluppo tecnologico e di prodotto. Per realizzare questa ambizione continueremo a concentrare in maniera rilevante i nostri investimenti sulla parte R&D e di sviluppo prodotto".

Lo sviluppo dell’azienda tiene conto della sostenibilità?

"Insieme alla qualità e alla prestazione, il focus della Pieralisi è senza dubbio sulla sostenibilità sia a livello di processi che di prodotto. Bassa produzione di CO2, riciclabilità dei materiali utilizzati e partnership con una adeguata supply chain rappresentano elementi chiave di come la Pieralisi intende affrontare questa sfida globale sulla sostenibilità".