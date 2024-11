’Borghi Connessi’ elimina le distanze con il digitale

È MARATEA il centesimo borgo connesso grazie al progetto ’Borghi Connessi’ di WindTre. Competenze e infrastrutture, soprattutto innovazione: sono questi i valori portati avanti da WindTre con ’Borghi connessi’. Sono 100 i comuni che hanno aderito al programma, un traguardo raggiunto, appunto, con la firma del protocollo d’intesa con il Comune di Maratea. Il conseguimento di questo obiettivo rappresenta non solo un numero, ma la concretizzazione di un impegno costante verso la digitalizzazione e la crescita sostenibile delle comunità locali. ’Borghi Connessi’ nasce per accompagnare i piccoli comuni italiani nel loro percorso di trasformazione digitale, combinando connettività, tecnologie smart e programmi di formazione per colmare il divario digitale. Il programma ha una visione totale sul tema della digitalizzazione, infatti, considera fondamentali tanto le competenze quanto le infrastrutture. Non a caso, ’Borghi Connessi’ prevede attività formative sia per le amministrazioni locali che per la cittadinanza. Il progetto porta nei piccoli comuni iniziative come ’NeoConnessi’, pensate per guidare i più giovani e i loro nonni nel primo approccio con la tecnologia.

"Raggiungere il traguardo dei 100 ‘Borghi Connessi’ testimonia il nostro impegno nel promuovere la crescita e la modernizzazione delle comunità locali", dice Alberto Pietromarchi (nella foto sopra), Alberto Pietromarchi, Head of International Wholesale, Wholebuy & Operations e Sustainability Ambassador del progetto ’Borghi Connessi’ di WindTre. "Siamo lieti di accogliere Maratea nella nostra rete e di consolidare il nostro ruolo di partner per la trasformazione digitale del Paese. Crediamo fortemente che la collaborazione tra pubblico e privato sia la chiave per accelerare questo processo, aiutando sia gli amministratori che i cittadini a cogliere le potenzialità degli strumenti digitali, utili non solo a migliorare la qualità della vita ma anche a favorire lo sviluppo economico locale", aggiunge il manager.

Il raggiungimento del centesimo borgo è l’occasione per WindTre di consolidare il proprio impegno a sostegno dei piccoli comuni italiani attraverso un modello di sviluppo inclusivo e innovativo che, partendo dalle esigenze delle comunità locali, punta a valorizzarne il patrimonio e a rendere più accessibili le opportunità del futuro. L’iniziativa fa parte dei dieci obiettivi del piano di sostenibilità dell’azienda, impegnata nel promuovere una maggiore inclusione anche nell’ambito dell’accesso a Internet, per ridurre il digital divide territoriale, economico, culturale e anagrafico. L’azienda promuove, infatti, da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito di tutte e tre le dimensioni Esg, Environmental, Social and Governance, in linea con l’Agenda Onu 2030. Sostenibilità e connettività sono rese possibili alla tecnologia, ma anche dal progetto, che, idealmente, ma anche concretamente, connette molti paesi italiani. I borghi, infatti, caratterizzano, l’espressione più autentica del Bel Paese, con la loro aurea che porta con sé storia e cultura, a cui da oggi, grazie a questo progetto, si aggiungono anche innovazione e formazione, rivolta a cittadini e cittadine di tutte le età, grazie ad una connettività veloce e al passo coi tempi.