Bi-Rex aiuta le Pmi. Servizi per l’accesso alle agevolazioni fiscali

AIUTARE le aziende nell’adozione delle tecnologie abilitanti offrendo supporto nei processi di digitalizzazione, sostenibilità e innovazione: è l’impegno di Bi-Rex, sia per Industria 4.0, che per il Piano Transizione 5.0. Punto di riferimento per l’erogazione di consulenze e per le attività di trasferimento tecnologico e project management di aziende e Pmi, il Competence Center di Bologna offrirà servizi per l’accesso alle agevolazioni fiscali erogabili dal Governo alle aziende su investimenti in digitalizzazione e transizione green, nel 2024-2025. Il Piano Transizione 5.0 è rivolto alle imprese che, nel biennio, decideranno di investire in nuove strutture produttive o in progetti innovativi finalizzati a ridurre i consumi energetici. L’obiettivo del governo, ma anche delle piccole e medie imprese italiane, è quello di accelerare la digitalizzazione, attraverso incentivi fiscali che supportano l’adozione di tecnologie all’avanguardia e soluzioni sostenibili. Il programma è finanziato con i fondi Pnrr, per un totale di 6,3 miliardi di euro, a cui si aggiungono 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio.

La misura prevede crediti d’imposta in relazione agli acquisti effettuati per beni digitali (software, sistemi, piattaforme o applicazioni), beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti energetiche rinnovabili (escluse le biomasse), formazione del personale (per un totale di 630 milioni di euro). Ai vantaggi del digitale, come efficienza, flessibilità e riduzione dei costi, il Piano Transizione 5.0 mira ad unire un modello più efficiente e rispettoso dell’ambiente, incentivando un approccio sostenibile all’uso di energie rinnovabili e all’economia circolare. La procedura, infatti, non implica solo la rendicontazione degli investimenti economici, ma anche l’aggiornamento sull’effettiva riduzione dei consumi energetici, attesa almeno del 3% per le nuove strutture produttive e del 5% per i processi produttivi che vengono migliorati o trasformati. "Il Piano Transizione 5.0 è una grande opportunità per le Piccole e Medie Imprese, in quanto migliora la competitività sul mercato e l’efficienza produttiva", dice Stefano Cattorini (nella foto sotto), direttore Bi-Rex. "Il mio team ha le competenze per affiancare le imprese in questa sfida", aggiunge.

Le. Ma.