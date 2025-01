Ams, un 2024 di innovazioni e successi nel settore nautico

ADVANCED MECHANICAL Solutions è un'importante azienda di Ancona che realizza prodotti e servizi personalizzati per diversi settori tra cui, il più preponderante è quello dello yachting. È Francesco Pelizza (nella foto in alto), ceo and founder di AMS, a spiegare a Qn Economia come si è evoluta l’azienda: "AMS è stata fondata nel 2005 e, nel corso degli anni, si è affermata come partner affidabile e capace di offrire le tecnologie più avanzate di modellazione, analisi e progettazione – racconta – Quello che ha distinto AMS sin dalla sua fondazione è la capacità di fornire servizi di ingegneria e prodotti personalizzati, promuovendo un approccio innovativo alla soluzione dei problemi che consente di dare risposte rapide ed efficaci ai suoi clienti. Il team altamente qualificato di AMS è in grado di consegnare progetti chiavi in mano, dallo studio di fattibilità alle fasi di sviluppo del progetto, dalla gestione della costruzione del prodotto alla sua produzione".

Il 2024 è stato un anno importante per la vostra azienda?"È stato un anno caratterizzato da importanti acquisizioni di nuovi clienti, dallo sviluppo di prodotti all’avanguardia e da un forte impegno verso il welfare aziendale. Grazie alla fiducia e alla soddisfazione dei suoi clienti, AMS ha registrato un aumento di richieste per la fornitura di componenti e di sistemi tecnologicamente avanzati. Quest’anno l’Azienda ha consegnato il quindicesimo sistema idraulico di portelloni ancore per il modello wallywhy200 di Wally e il settimo sistema di elettrotende per la serie 600 del Cantiere Benetti Yachts, con un ordine per altre sette in corso. Ferretti Group ha confermato la fiducia affidandoci la produzione di tutte le movimentazioni dei modelli di punta Riva 54 (per quattro scafi) e di due navi Custom Line modello Navetta 50 metri. Inoltre, con l’assegnazione delle movimentazioni su sei navi in costruzione, AMS si conferma il fornitore di riferimento per le movimentazioni per il Cantiere delle Marche. Questo successo testimonia l’affidabilità e la capacità innovativa di AMS nel rispondere alle esigenze di alcuni tra i più prestigiosi cantieri navali".

È cresciuto anche il portafoglio clienti?"La nostra azienda ha recentemente acquisito, tra i suoi clienti, il Cantiere Amico, per il quale è stato realizzato un albero telescopico in tempi record. Inoltre, ha ampliato la collaborazione con il Cantiere Palumbo Superyachts, passando dalla fornitura di tendalini alla produzione di movimentazioni complete per le imbarcazioni del loro Brand Isa Yachts".

Quali sono stati i prodotti innovativi che avete realizzato?"L’innovazione rimane al centro dell’operato di AMS. Il primo commissioning di un albero telescopico dotato di un sistema di lavaggio brevettato, antigraffio e autopulente, è stato effettuato all’inizio dell’anno per il Cantiere Sanlorenzo con risultati eccellenti. A oggi, sono stati prodotti diversi alberi con questo sistema di lavaggio, ormai diventato una dotazione standard su tutte le produzioni AMS. Sempre in tema di innovazione, l’Azienda ha progettato una lampada Led Rgbw, da montare sui pali in carbonio per tendalini, smontabile e a batteria, gestibile tramite APP, con un case di ricarica in fibra di carbonio. Effettuato il commissioning del secondo A-frame, prodotto iconico di ingegneria all’avanguardia, realizzato in collaborazione esclusiva con il Cantiere delle Marche, pensato per il varo e l’alaggio di tender di grandi dimensioni e water toys. Con un nuovo design, ancora una volta interamente in fibra di carbonio, questa gru ha una portata superiore alla precedente e la possibilità di sollevare il carico in centro e lateralmente per ospitare sul ponte tender e jet ski affiancati. Per la stessa nave realizzati anche i tendalini e le movimentazioni dei balconi laterali e del portellone di poppa. Inoltre, è stato realizzato un nuovo parabordo in carbonio per beach area e portelloni garage, e sono state completate le prime tre gru portatili in carbonio DAVIT certificate Rescue, un’innovazione unica nel settore nautico in termini di sicurezza. Nel campo dell’ingegneria navale, AMS ha completato la progettazione strutturale per barche di rilievo come il Grand Soleil 65 e le nuove versioni dei modelli Y80 e Y90 di Y-Yachts, offrendo servizi di ingegneria strutturale d’eccellenza e confermandosi partner tecnologico di primo piano nel design e nella costruzione di yacht".

Come avete coniugato lo sviluppo aziendale con i temi della sostenibilità?"Per supportare la sua costante crescita, AMS ha ampliato il proprio team e investe attivamente nella ricerca di nuovi talenti tecnici, come Project Manager e ingegneri specializzati, pronti a contribuire con entusiasmo e competenza. A conferma dell’impegno di AMS verso il welfare aziendale, è stata introdotta una maggiore flessibilità oraria per l’Ufficio Tecnico, offrendo un ambiente di lavoro che valorizza l’equilibrio tra vita professionale e personale. AMS invita professionisti qualificati e appassionati a unirsi al suo team per contribuire all’innovazione nel settore nautico".

L’azienda sta attuando anche importanti progetti di internazionalizzazione?"Certamente per far questo abbiamo pianificato la partecipazione ad importanti fiere all’estero. AMS, come di consueto, era presente alla fiera METS Trade di Amsterdam (19-21 novembre), il salone internazionale più importante per la fornitura nel settore nautico, con lo stand numero 10.108 al Superyacht Pavilion".