Ammodernamento dei porti italiani: Sace guida la transizione ecologica con Garanzia Archimede

L’ammodernamento dei porti italiani rientra nella strategia di Sace. Il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze e specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, è al fianco dei principali porti italiani. Con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e del Sistema-Paese, Sace interviene, attraverso le sue garanzie finanziarie, a sostegno dei progetti delle aziende in Italia e all’estero.

Il ventaglio di soluzioni offerte consente di supportare le imprese di ogni dimensione, consentendo loro di finanziare piani di sviluppo e crescita di ogni tipologia d’importo, dai progetti più piccoli a quelli più importanti. È il caso del porto di Genova Sestri Ponente, dove l’intervento di Sace, insieme a Banco Bpm e UniCredit, ha consentito l’emissione di una fideiussione in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per un valore di 47 milioni di euro, che consente di attivare e velocizzare la realizzazione dei lavori di rinnovamento dell’area portuale.

Sace è intervenuta anche a sostegno del porto di Trieste, Napoli e Salerno, dove i lavori sono stati realizzati da R.C.M. Costruzioni, società salernitana del Gruppo Rainone. Questa operazione ha incluso l’emissione di Advanced Payment Bond, per un totale di 36 milioni di euro, destinati alla riqualificazione e alla sostenibilità ambientale delle infrastrutture marittime.

Gli interventi previsti comprendono il prolungamento e il rafforzamento della Diga Duca d’Aosta e il completamento della darsena di levante nel porto di Napoli, oltre al consolidamento e adeguamento funzionale di vari moli nel porto di Salerno. A Salerno Sace aveva già lavorato per supportare il piano di investimenti 2022-2030 di Salerno Container Terminal, uno dei principali operatori dell’area portuale.

Nello specifico Sace ha garantito un finanziamento da 5 milioni di euro, erogato da Intesa Sanpaolo, che sarà destinato a rafforzare la posizione dell’azienda, in una realtà portuale che ha registrato una forte ascesa negli ultimi anni per quanto riguarda il traffico merci. Riqualificazione ed efficientamento sono i driver delle azioni su questi porti.

Sace ha inoltre garantito un finanziamento, erogato da Intesa Sanpaolo, a favore di Alkeemia, azienda tra i leader mondiali nella chimica del fluoro, per l’acquisto di macchinari di ultima generazione, più efficienti, meno energivori e con minor impatto ambientale, utili in un progetto di transizione ecologica che vede protagonista il porto di Marghera.

In questo specifico intervento l’obiettivo è quello di promuovere un progetto di transizione ecologica dell’azienda che opera nell’area portuale, finalizzato a ridurre il suo impatto ambientale con l’adozione di processi più sostenibili. Questa operazione rientra nell’ambito delle garanzie green di Sace, destinate a supportare progetti che hanno la finalità di agevolare il passaggio verso un’economia a minor impatto ambientale.

Per sostenere la crescita delle imprese e dare un boost ai grandi progetti infrastrutturali, Sace ha lanciato Garanzia Archimede, lo strumento con cui supporta finanziamenti e cauzioni, della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo, erogati dal sistema bancario a imprese italiane mid-cap e grandi, garantendo fino al 70% dell’importo.

Lo strumento, rilasciato a condizioni di mercato, si inserisce nell’ambito di un piano nazionale di stimolo di investimenti infrastrutturali e produttivi in Italia e ha l’obiettivo di dare un impulso alla competitività delle imprese e alla produttività del Sistema Paese come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 che ha stanziato 60 miliardi complessivi per il rilascio di garanzie fino al 2029.

Sono cinque gli ambiti previsti per legge che possono beneficiare di Garanzia Archimede: le infrastrutture (anche a carattere sociale), l’innovazione industriale, tecnologica e digitale, la transizione verso una economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, sostenibilità e resilienza ambientale e climatica, Industria, servizi pubblici e locali.

Dall’avvio dell’operatività di Garanzia Archimede, sono state deliberate operazioni per un totale di impegno pari a euro 4,6 miliardi.

Il tema della competitività del Sistema Paese è strettamente connesso con tutta l’operatività di Sace e abbraccia ambiti diversi: dal sostegno al Made in Italy e alle filiere strategiche alle garanzie finanziarie a supporto dei progetti di transizione energetica ed ecologica. Ed è proprio in quest’ambito che Sace gioca, attraverso le sue Garanzie Green, un ruolo fondamentale nell’attuazione del Green New Deal italiano e degli investimenti strategici del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La Garanzie Green di Sace, controgarantite dallo Stato italiano, sono destinate infatti a sostenere progetti che hanno la finalità di agevolare il passaggio verso un’economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. In questo ambito, in circa 4 anni di attività, Sace ha concluso oltre 800 operazioni per un totale di più di 12 miliardi di euro di contratti e investimenti garantiti.

Da oltre quarantacinque anni, Sace è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano nei mercati esteri.

