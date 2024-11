Amici a quattro zampe. Comparto in crescita

C’È STATO un tempo, anche non troppo lontano, nel quale gli amici a quattro zampe mangiavano gli avanzi della tavola. In campagna, soprattutto, l’alimentazione di cani e gatti, era ruspante e dipendeva, appunto, dagli avanzi di cucina. Ma negli anni Cinquanta, in pieno boom economico tutto cambia e nasce il pet food. Oggi il settore si conferma essere un comparto in grande crescita: il mercato interessa, infatti, circa 12 milioni di famiglie in Italia e negli ultimi anni è stato interessato da un processo di umanizzazione che ha portato allo sviluppo di nuovi prodotti che rispecchiano i trend nell’ambito del food per umani con ricette studiate su misura per le esigenze dei pets. Nel tempo i proprietari di cani e gatti hanno, infatti, aumentato la spesa per il benessere dei propri animali e la domanda si è progressivamente spostata verso i prodotti premium con una crescente attenzione verso asset quali naturalità del cibo, formulazioni grain e gluten free e ricette a base di un’unica proteina animale. Per il futuro, vista la situazione economica incerta, è presumibile che anche il mercato del pet food possa scontare scelte di downgrading con parziale spostamento dei consumi da marchi premium contro segmenti più economici, grandi formati e prodotti mainstream, o prodotti in promozione, guidate dalla necessità delle famiglie di salvaguardare il carrello della spesa.

Chi si è legato in maniera molto forte al settore è Morando, società che si è inventata in anni non sospetti un nuovo mercato, appunto quello del pet food. La storia di Morando, infatti, è pionieristica. L’intuizione la si deve al suo fondatore, Enrico Morando (nella foto sotto), che, negli anni Cinquanta, per primo in Italia ottiene l’autorizzazione a produrre cibo industriale per cani e gatti, aprendo la strada di un mercato fino ad allora sconosciuto. Da allora la famiglia Morando ha affrontato un lungo cammino raggiungendo una posizione tra i leader del settore sia sul mercato italiano sia su quello internazionale. L’eccellenza del Made in Italy viene garantita dall’innovazione dei laboratori interni e dai continui investimenti negli stabilimenti di produzione, che si trovano ad Andezeno, in provincia di Torino e a Molfetta, in provincia di Bari. La mission della società consiste nel fornire al mercato prodotti di elevata qualità senza mai scendere a compromessi e senza mai condurre test sugli animali.

Le. Ma.