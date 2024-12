Alstom celebra 100 anni a Firenze: investimenti e innovazione nel segnalamento ferroviario

Alstom festeggia i 100 anni dello stabilimento di Firenze, un centro di sviluppo all'avanguardia per il segnalamento ferroviario in Italia.

All'evento hanno partecipato figure di spicco come Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Andrea Giorgio, assessore alla Mobilità di Firenze. Durante la celebrazione, è stato presentato un piano di investimenti di oltre 2 milioni di euro all'anno per i prossimi due anni, destinato all'implementazione di nuove tecnologie nei laboratori e nelle aree produttive dei quattro siti italiani di Alstom.

Il sito di Firenze, fondato nel 1924, è specializzato nella produzione di prodotti elettronici ed elettromeccanici per il segnalamento ferroviario. Dal 2015 fa parte del gruppo Alstom e rappresenta l'unico polo industriale e manifatturiero per il segnalamento di Alstom in Italia. È anche un centro di innovazione, promotore di soluzioni avanzate come il sistema Ertms basato su satellite.

Alstom Italia ha in tutto 9 siti produttivi e, grazie alla crescente attività nei settori Digital, Infrastructure e Signalling, nel 2024 oltre 100 nuovi dipendenti sono entrati a far parte dell'azienda. Attualmente, sono aperte circa 60 posizioni in ambiti quali Ingegneria, Supply Chain, Industrializzazione, Produzione e Project Management.

Durante la cerimonia è stata inaugurata anche la mostra “Il futuro nella nostra storia. Intelligenza artificiale e ingegno umano si incontrano“, che ripercorre il percorso industriale dello stabilimento di Firenze dal 1924 ad oggi.