L’unicorno Satispay raccoglie un nuovo round di finanziamento

In un'epoca in cui l'innovazione tecnologica sta ridefinendo il panorama finanziario, Satispay si conferma come uno dei protagonisti indiscussi nel settore dei pagamenti digitali. L'11 novembre 2024, l'azienda milanese ha annunciato un nuovo traguardo che consolida ulteriormente la sua posizione di unicorno nel mercato italiano e internazionale.

Un nuovo round di finanziamento

Satispay ha concluso con successo un aumento di capitale del valore di 60 milioni di euro, portando il totale dei fondi raccolti a oltre mezzo miliardo di euro. Questo risultato straordinario è stato reso possibile grazie al sostegno dei tre principali investitori: Addition, Greyhound e Lightrock, che hanno dimostrato una fiducia incrollabile nel potenziale di crescita dell'azienda.

Crescita esponenziale e nuovi traguardi

La fiducia degli investitori non è infondata. Satispay ha dimostrato di saper utilizzare in modo efficace le risorse raccolte, raggiungendo e superando tutti gli obiettivi prefissati. L'azienda ha infatti oltrepassato la soglia dei 5 milioni di utenti e 380.000 esercenti convenzionati, ha lanciato i nuovi servizi Buoni Pasto e Fringe Benefit (che hanno riscosso un successo straordinario, con oltre 12.000 aziende clienti e 50.000 utilizzatori in soli 12 mesi ed ora Satispay si prepara al lancio di nuovi servizi di investimento per i consumatori, previsti per il 2025.

La visione del CEO

Alberto Dalmasso, co-fondatore e CEO di Satispay, ha commentato con entusiasmo questo nuovo traguardo: "Ancora una volta Satispay è accompagnata da un'alchimia perfetta che oggi si esprime in una partnership davvero forte con i nostri principali investitori". Dalmasso ha sottolineato l'importanza di questo risultato, soprattutto in un contesto economico caratterizzato da incertezze geopolitiche e da un mercato del Venture Capital più complesso.

Strategie future e consolidamento

Questo nuovo round di finanziamento non solo fornisce a Satispay le risorse necessarie per competere e affermarsi come leader nel mercato dei pagamenti mobile, ma apre anche nuove opportunità nei settori del welfare e degli investimenti. L'azienda si trova ora in una posizione privilegiata per valutare potenziali acquisizioni e accelerare ulteriormente la sua crescita.

Un ecosistema in espansione

Satispay si è affermata come una super app di pagamento mobile, offrendo una vasta gamma di servizi che vanno oltre i semplici pagamenti. Gli utenti possono effettuare transazioni in negozi fisici e online, scambiare denaro gratuitamente tra amici, e accedere a servizi come buoni pasto, ricariche telefoniche, pagamenti di bollette e molto altro.

Il logo di Satispay

Con una base di oltre 5 milioni di utenti e una presenza in più di 350.000 esercizi commerciali in Italia, Francia e Lussemburgo, Satispay si sta rapidamente affermando come un player di riferimento nel panorama fintech europeo. La recente iniezione di capitale e la fiducia rinnovata degli investitori pongono l'azienda in una posizione ideale per perseguire la sua ambiziosa visione di diventare la super rete di pagamento europea.

In un mondo in cui la digitalizzazione dei servizi finanziari è in costante accelerazione, Satispay si conferma come un esempio di innovazione made in Italy, pronta a sfidare i giganti globali e a ridefinire il futuro dei pagamenti digitali.