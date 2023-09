Satispay lancia i suoi buoni pasto, ecco come funzioneranno: commissioni e pagamenti

Milano, 28 settembre 2023 – A un anno esatto dal raggiungimento dello status di ‘Unicorno’, Satispay fa il suo ingresso nel mondo dei buoni pasto. Con il nuovo servizio la società cuneese ha intenzione di portare “trasparenza ed equità” nel settore. E grazie al vasto network di pagamento dell’azienda, da ottobre 2023 saranno circa 70mila gli operatori del food e della ristorazione che saranno subito abilitati ad accettare “i buoni pasto di nuova generazione”.

I Buoni Pasto di Satispay

“Satispay Buoni Pasto cambia totalmente le regole del gioco e punta ad avviare una trasformazione del comparto”, spiega Alberto Dalmasso co-founder e CEO di Satispay. “L'obiettivo è creare uno strumento apprezzato sia dagli utenti che dagli esercenti che, come soggetti chiave del tessuto imprenditoriale locale, non devono essere caricati da commissioni insostenibili, oggi pagate per evitare di perdere la clientela”, aggiunge. Infatti, l’azienda promette di non applicare alcuna commissione aggiuntiva ai piccoli esercenti rispetto al normale modello e pricing, che prevede zero commissioni fino ai 10 euro e 20 centesimi.

Piccole aziende e commercianti

E nonostante si tratti di uno strumento di welfare comunissimo nelle grandi aziende, è ancora poco diffuso tra le piccole-medie imprese e i professionisti con Partita Iva, ragione per cui Satispay punta anche su questi segmenti del mercato con il suo nuovo servizio. “Per le aziende che lo adotteranno rappresenterà anche una chiara scelta etica, orientata a generare ricadute positive sia per i propri dipendenti che per gli esercizi commerciali di prossimità”, afferma Dalmasso. “E’ una nuova opportunità sia per i liberi professionisti che per le aziende, sempre più impegnate nell’evoluzione di una cultura di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, nonché nello sviluppo di policy di welfare attrattive per il mantenimento dei talenti”, prosegue.

Totalmente digitali

In linea con il profilo dell’azienda, i buoni pasto saranno totalmente digitali e verranno caricati automaticamente per la sezione dedicata nell’app Satispay. Ci sono importanti semplificazioni d’uso anche per gli esercenti, poi, in quanto il processo di incasso e fatturazione è stato completamente automatizzato. Per quanto riguarda i datori di lavoro, il referente aziendale incaricato della gestione dello strumento avrà a disposizione un semplice pannello di controllo su cui caricare le anagrafiche dei dipendenti, ordinare i buoni pasto e pagare direttamente gli acquisti.