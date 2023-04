Roma, 5 aprile 2023 – Si tiene a Roma, presso il Cnel, l’evento: “L’International system change compass nel contesto italiano. Realizzare il Green deal europeo: implicazioni globali e per l’Italia” organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) insieme al Club di Roma.

L’incontro è l’occasione per presentare in Italia il Rapporto International system change compass realizzato dal Club di Roma insieme a Systemiq e a Open society european policy institute e per riflettere sull’evoluzione della politica italiana nello scenario globale della transizione.