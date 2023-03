Ecco i 25 lavori più in rapida crescita in Italia

Dagli analisti Soc ai responsabili ufficio acquisti: ecco i 25 lavori più in crescita

Addetti allo sviluppo commerciale, analisti Soc, responsabili ufficio acquisti. Ma anche direttori di farmacia, ingegneri robotici e consulenti legali. Sono queste alcune delle figure professionali più ricercate e che hanno registrato la crescita maggiore degli ultimi cinque anni. A stilare la classifica delle professioni in ascesa è LinkedIn, il social network del mondo del lavoro, che ha esaminato milioni di posizioni lavorative che gli utenti hanno ricoperto dall’1 gennaio 2018 al 31 luglio 2022. Un’analisi che serve anche a fornire spunti e indicazioni su dove sta andando il mercato del lavoro e su quali competenze puntare. Insomma, una mini guida per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro o per chi vuole cambiare impiego. Ma vediamo le 25 professioni che sono cresciute di più. Addetti allo sviluppo commerciale. Al primo posto ci sono gli addetti allo sviluppo commerciale. Si tratta di quelle figure che si occupano di cercare nuovi clienti, proponendo prodotti che rispondano alle loro esigenze durante tutto il ciclo di vendita. Specialisti in sostenibilità. Anche detto sustainability specialist, questi professionisti creano, supervisionano e implementano strategie di sostenibilità all’interno delle organizzazioni. Analisti Soc. Indicati anche come cyber security analyst, queste figure sono...