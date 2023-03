Le principali scadenze fiscali del 2023 per le famiglie

Scadenze fiscali 2023

Ogni anno ci sono delle scadenze fiscali che per alcune famiglie possono essere numerose. Reddito, casa e rifiuti, auto, ed eventualmente scuola e università, sono tra le principali tasse che le famiglie devono pagare. Le scadenze di alcune tasse sono uguali per tutti, altre dipendono dal regime fiscale, e di conseguenza dal modello di dichiarazione dei redditi presentato.La data di scadenza della TARI è invece decisa dai Comuni, che sono comunque tenuti a seguire alcune direttive.Se le tasse scolastiche hanno una scadenza decisa dal Miur, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, quelle universitarie variano in base all’università. Dichiarazione dei redditi Lavoratori dipendenti e pensionati devono presentare il Modello 730 entro il 2 ottobre 2023, data scelta in quanto il 30 settembre cade di sabato.Il modello precompilato sarà disponibile dal 30 aprile.Per quanto riguarda il Modello PF, va presentato entro il 30 giugno, se cartaceo, ed entro il 30 novembre per via telematica, dal contribuente o da un intermediario abilitato.Il Modello PF, in cui PF sta per persone fisiche, è utilizzato da diversi tipi di contribuenti, che possono essere sia lavoratori autonomi sia lavoratori dipendenti. Il Modello PF ha sostituito, qualche anno fa, il Modello Unico. Se un contribuente dovesse dimenticare...