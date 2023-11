Le migliori app per risparmiare sulla benzina

Da diversi anni i consumatori hanno cominciato a guardare con molto più attenzione i prezzi dei carburanti alle colonnine dei distributori. Lo scenario geopolitico, infatti, ha portato ad un netto aumento dei costi per benzina e diesel, tanto che in più occasioni il governo italiano è dovuto intervenire per cercare di calmierare i prezzi. Sebbene nel corso degli ultimi mesi la situazione si sia, più o meno, stabilizzata, è utile continuare a guardare ai costi del carburante, magari sfruttando le possibilità offerte da diverse app per smartphone che consentono di individuare il modo migliore per risparmiare.

Le app per risparmiare sulla benzina

Aggirandosi negli store digitali di app per device, ci sono molti strumenti che consentono ai consumatori di risparmiare sulla benzina. Cerchiamo allora di fare ordine, andando ad evidenziare quali sono le applicazioni migliori in tal senso.

Google Maps, il distributore più economico

La prima app per risparmiare sui costi della benzina di cui ci occupiamo è Google Maps, già molto in uso tra gli utenti per la grande capacità che ha di fungere come navigatore. Da maggio 2022, alle normali funzioni dello strumento, è stata affiancata la possibilità per gli utenti di vedere, in anteprima, i prezzi che verranno applicati in ogni singola stazione di servizio presente sulla mappa. Questo permette a chi guida di direzionarsi verso il distributore più economico nella zona interessata.

Prezzi benzina, un confronto tra distributori

Un’altra importante app per risparmiare sul carburante, è sicuramente Prezzi Benzina. Già dal nome si comprende quale possa essere l’utilità di questo strumento che è compatibile con i sistemi operativi iOS e Android. L’utente, avvalendosi dell’applicazione, può trovare con pochi semplici click il distributore più economico nelle sue vicinanze, oltre che vedere i prezzi di benzina, diesel e GPL aggiornati costantemente. Il sistema chiede anche agli utenti di informare la piattaforma dei prezzi applicati dai distributori, tanto che al crescere degli utenti che utilizzano l’app in una zona aumenta anche l’affidabilità dello strumento stesso che, oltre alle grandi catene di benzinai, include anche le stazioni No logo o Pompe bianche.

Waze, per navigare informati

Google si conferma leader nel mercato delle app di navigazione, tanto che oltre a Google Maps è proprietaria anche di Waze. Questa applicazione, disponibile per Android Auto e Apple CarPlay, oltre a fornire agli utenti indicazioni sulle strade da percorrere è anche dotata di un sistema di monitoraggio costante dei prezzi applicati dai benzinai. Sono gli utenti stessi, i cosiddetti map editor volontari della community di Waze, ad ad aggiornare le informazioni presenti sulla app, in un sistema che permette di avere in tempo pressoché reale lo scenario disponibile in ogni stazione di servizio presente sulla mappa.

iCarburante, l’app per i soli utenti iOS

Molto diffusa e funzionale è anche iCarburante, app disponibile solo per i sistemi iOS che, nella sua versione gratuita, permette di conoscere i prezzi che vengono applicati su diesel, benzina, GPL e metano nei distributori più vicini all’utente. Nella sua versione a pagamento, 1,99 euro, iCarburante consente anche agli utenti la possibilità di salvare i propri distributori preferiti e di avere informazioni sugli stessi (contatti, costi e storico dei prezzi). Sempre tramite la versione pro, viene data la possibilità di individuare il distributore su iCarburante e poi di raggiungerlo attraverso il passaggio a Google Maps.

ViaMichelin, muoversi informati e risparmiare

Un’altra importante app per risparmiare sulla benzina è ViaMichelin che, oltre al servizio di navigazione e la messa a disposizione della Guida Michelin, consente all’utente di avere informazioni sul prezzo dei carburanti della zona in cui si trova. Il servizio, più nello specifico, copre Italia, Francia e Spagna. Con questa app, inoltre, è possibile personalizzare il proprio consumo di carburante e calcolare quale sarà il costo di un dato tragitto.