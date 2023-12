Webuild pronta ad assumere 10.000 persone

WEBUILD HA IN PROGRAMMA, nel prossimo triennio, l’assunzione di diecimila addetti. Investire nella formazione di persone nel settore delle grandi infrastrutture per creare la nuova generazione di costruttori del futuro, colmando la carenza di risorse specializzate in un mercato che sta vivendo una fase di grandissima evoluzione grazie ad investimenti importanti come quelli previsti dal Pnrr, è l’obiettivo di "Cantiere Lavoro Italia": questo il nome del programmas ideato da Webuild per attrarre nuove risorse verso il settore e garantire la qualità professionale. Il tutto offrendo contemporaneamente vitto e alloggio, sistema di attestazione delle competenze.

Il lancio del programma è avvenuto a Belpasso, in Sicilia. "Dobbiamo pensare in grande per disegnare tutti insieme un nuovo futuro per il nostro Paese – ha dichiarato Pietro Salini (nella foto), ad di Webuild – e per farlo abbiamo lanciato un programma di assunzioni per 10.000 donne e uomini nel prossimo triennio, di cui l’88% nel Sud Italia. Siamo all’opera su 31 cantieri nel Paese, e vogliamo contribuire a scrivere, a fianco delle istituzioni, un futuro di competenze di qualità nel settore in questa fase di grandi investimenti in infrastrutture, con benefici positivi sull’occupazione e sulla filiera. Lo faremo anche grazie ad un ambizioso programma di formazione specializzata. Cantiere Lavoro Italia sarà focalizzato su attrazione dei giovani talenti e persone non occupate, formazione e crescita di profili oggi non disponibili sul mercato".

Cantiere Lavoro Italia è articolato in tre tipi di scuole (Scuola del Territorio, Scuola delle Professioni e Scuola dei Mestieri) rivolte a target differenziati, da giovani a non occupati. Con questo programma il Gruppo punta a formare e poi assumere diverse figure professionali, sia operai specializzati (tra cui escavatoristi, elettrici, impiantisti, e non solo), sia figure di staff (tra cui buyer, contabili lavori, ingegneri Tbm). Alle persone che saranno selezionate per il programma, il Gruppo offre formazione di base in preassunzione, formazione per specializzarsi, con contratto già dalla fase di formazione, vitto e alloggio gratuiti nella fase di specializzazione, certificazione delle competenze acquisite. Il programma è rivolto a tutti coloro che sono attualmente in stato di disoccupazione e desiderano intraprendere un percorso di riqualificazione e ricollocazione nel settore, ad operai generici o specializzati, con o senza esperienza, a giovani con diploma di scuola secondaria di primo grado o che hanno concluso le scuole secondarie superiori e a neolaureati.

Gli interessati possono avere informazioni e inviare il curricum a https:jobs.webuildgroup.com