Un master per formare i futuri professionisti della musica dal vivo

ASSOMUSICA e l’Università La Sapienza di Roma insieme per la decima edizione del master di I livello in “Management, Marketing e Comunicazione della Musica”, al via il prossimo febbraio. Una partnership che rinnova l’impegno dell’Associazione degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo nella formazione di nuovi talenti e professionisti capaci di affrontare le sfide del settore musicale contemporaneo. Il master, istituito nel 2003 e attualmente diretto da Francesco D’Amato (nella foto in basso), si propone di offrire una preparazione completa e specialistica, grazie ad un programma che include moduli propedeutici e avanzati per un totale di 304 ore di formazione. Attraverso il coinvolgimento diretto di Assomusica e dei suoi associati, che hanno condiviso con l’organizzazione del corso gli orientamenti e le scelte formative inerenti al settore della musica dal vivo, gli studenti potranno approfondire tematiche fondamentali quali Diritti, Publishing, Live Management, Artist Management, Digital Communication e Ufficio Stampa, acquisendo competenze pratiche e aggiornate.

Il percorso formativo prevede la partecipazione di docenti esperti del settore che condivideranno le loro esperienze e orienteranno gli studenti verso quelle che sono le attuali reali dinamiche del mercato. E’ previsto, inoltre, uno stage di 350 ore presso aziende partner, che garantirà agli studenti un’esperienza diretta e concreta nel settore. Assomusica considera questa partnership strategica non solo per promuovere una formazione di qualità, ma anche per rafforzare il legame tra industria musicale e mondo accademico. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 31 gennaio. Possono candidarsi laureati di primo livello o con titolo equiparato, conseguito anche all’estero, senza vincoli sulla facoltà di provenienza. Per ulteriori informazioni e modalità di candidatura, visitare il sito dell’Università La Sapienza (https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2025/management-marketing-e-comunicazione-della-musica-mmcm) o scrivere alla mail [email protected].

Giada Sancini