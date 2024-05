Suo il primo wallet Bitcoin per smartphone in Italia

Conio, fondata nel 2015 a San Francisco dall’imprenditore italiano Christian Miccoli, Coè la fintech, partecipata da Poste Italiane e Banca Generali, che ha lanciato il primo wallet Bitcoin per smartphone in Italia. La sua missione è rendere Bitcoin e le valute digitali alla portata di tutti. Per questo ha sviluppato un sistema di custodia multi-signature che rende facile e sicuro custodire digital asset. Oggi, raggiunti 400.000 clienti privati, offre a banche ed istituzioni finanziarie soluzioni integrate per la gestione di criptovalute.